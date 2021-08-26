 

В Кабуле прогремел еще один взрыв

26.08.2021, 20:44, Новости дня
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В Кабуле только что прогремел еще один взрыв, сообщают СМИ.

Новость о взрыве передает корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.

В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.



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