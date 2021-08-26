Фрикократия

Что общего у танка, расписанного под Гжель, и одетого во френч Соловьева.

Петр Саруханов / «Новая»

Наконец-то Павел Лобков дозрел до своего YouTube-канала под названием «Моральный камертон». Почему «наконец-то»? Да потому, что Лобков — журналист штучный. Ему необходимо свободное дыхание, не стесненное корпоративными вольерами. Природная одаренность автора — тема вроде бы неактуальная. Теперь важнейшее из искусств — искусство рождать отклики; все пишут, говорят, снимают. Но вот приходит Лобков, протирает стертые слова, меняет оптику, нарушает каноны и становится ясно: «талант — единственная новость, которая всегда нова».

Пока вышло два премьерных выпуска. Первый, что бывает редко, показался мне интересней второго.

Проблем много, автор мучительно ищет себя в новом формате. Моральные камертоны никому в нашем отечестве легко не даются — всегда, и особенно сегодня, в эпоху диктатуры лайков. Тем не менее Лобков уже вошел в эту реку. И уже порадовал другим взглядом на привычное предвыборное явление: бурный приток новобранцев из потешных палат.

Свежих радетелей за народ, от поющего артиста Певцова до поющего стилиста Зверева, он объединил неологизмом «фрикократия».

Весь этот сборный концерт в Доме Союзов наводит Лобкова на мысль: нам хотят показать, чего стоит в РФ представительная власть.

Гипотеза перспективная, ее легко можно распространить на все пространство российской жизни. И ходить далеко не нужно. Достаточно посмотреть выпуски новостей на ТВ. Главное событие последних дней — Военно-технический форум «Армия-2021» в парке «Патриот». Венец творенья — боевой танк, расписанный под Гжель. Но даже это чудо креатива затмила другая сенсация — празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Не знаю, что больше понравилось президенту (он побывал и там, и там). Меня пронзила ожившая греза о Нью-Васюках. А еще она пронзила ведущую программу «Вести»: «Нижний Новгород отмечает знаменательную дату. Величавому городу на Неве исполнилось 800 лет». В Сети гуляют умопомрачительные цифры, потраченные на гала-шоу Ильи Авербаха. Но такой невразумительной картинки, отражающей беспомощность концепции, давно не приходилось видеть. Толпа танцующих бурлаков на Волге (с обнаженными торсами, в трениках, с ручонками, простертыми в даль светлую) навсегда застрянет в наших сердцах. Нижний Новгород, «величавый город на Неве», похоже, не скоро отойдет от юбилея.

А тут еще в телевизоре подоспели предвыборные ролики и дебаты. Они только начались, но вектор движения лихой кампании шутовских колпаков уже ясен. Те, кто тридцать лет обещает лучшей доли для всех (давно обеспечив ее для себя), вступают в смертельный бой с теми, кто следующие тридцать лет хочет заниматься ровно этим же. Почему бы нет? Фрикократия и есть суть нынешнего политического режима. Кстати, не только нынешнего. У явления имеются надежные исторические корни. Поражает градус издевательской изощренности борьбы со всякими разными «иноагентами»? А не желаете вспомнить Петра Первого: «Казнить смертью всякого, кто пишет запершись. Недоносителю — равная казнь»? Режиму есть куда стремиться.

Фрикократия — царство взаимозаменяемого креатива. Можно танцующих бурлаков на Волге размалевать под Гжель, а можно танки связать бечевой и пустить в пляс по необозримым просторам парка «Патриот». Тоже будет хорошо.

Павел Лобков. Скриншот

Торжество лицемерия — повсеместно и бесперебойно. Однако никто и ничто не может сравниться с высотами пропаганды. Сообщество фрикократов из ящика — отдельное явление социальной природы. Свое скоморошество начиная с визуального ряда оно, сообщество, холит и лелеет. Чего стоит только один френч от Соловьева! Удачно вписываются в контекст и Шейнин с ведром дерьма, и Кузичев в девичьем парике с косичками, и подчеркнуто элегантный Норкин со своими анекдотами, от которых краснеют даже портянки в казарме. Скабеева тоже предпочитает контрастные методы: снаружи — розовые жакеты, избыточный макияж, легкомысленный хвост с буйным начесом, внутри — сплошной железобетон. Весь этот пестрый сор работает на важнейшее дело.

Пропагандистам важно не просто внедрить в электоральные мозжечки те или иные мысли, цели, задачи. Следует еще постараться, чтобы люди воспринимали их как свои собственные, а не навязанные извне.

Только так достигается пресловутая стабильность. Отдельный вопрос — какое количество пропаганды способен усваивать человеческий организм, но об этом те, кому надо, подумают завтра.

Что же остается в сухом остатке? Полагаю, гипотеза Лобкова о фрикократии как явлении осознанном и рукотворном. Пазл сходится. Если правителям достался такой народ, такие ветви власти, такие деятели искусств, такие пропагандисты, то остается только одно — замереть навеки. Косвенно эти смутные догадки подтвердил и пресс-секретарь президента. В ходе очередного брифинга Песков назвал вопрос о сменяемости власти в РФ риторическим. Дмитрий Сергеевич редко бывает настолько точен и убедителен в своих оценках.

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

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