 

Рыбный день: “черная” паста с лососем и гребешком в сливочном соусе

26.08.2021, 20:34, Разное
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Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Паста “Конкильоне нери” отварная – 130 г
  • Чеснок свежий – 1 чайная ложка
  • Перец чили – ½ чайной ложки
  • Масло растительное – 15 г
  • Лосось филе – 70 г
  • Гребешки – 5-7 штук
  • Рыбный бульон – 90 г
  • Сливки – 60 г
  • Томаты вяленые – 15 г
  • Водка – 15 г
  • Анчоусы – 3 г
  • Базилик – 3 г
  • Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Черную пасту конкильони нери отварить в подсоленной воде до состояния альденте. Если не нашли такую в магазине, не страшно – можно взять пасту любой удобной формы и цвета или сделать домашнюю пасту из расчета 1 желток на 100 г муки, а после добавить в тесто чернила каракатицы или пищевой краситель.

2. Филе лосося нарезать кубиком 2*2 см.

3. Чеснок и перец чили мелко нарезать.

4. На сковороде разогреть растительное масло и быстро обжарить лосось и гребешки до золотистого цвета. Немного посолить. Переложить рыбу и морепродукты из сковороды в отдельную емкость, чтобы они не переготовились и не высохли в процессе приготовления пасты с соусом.

5. На этой же сковороде при небольшом нагреве обжарить нарезанные чеснок и чили, добавить рыбный бульон и сливки, довести смесь до кипения. Добавить в соус заранее отваренную пасту и водку. Готовить до загустения.

6. За одну минуту до готовности добавить в пасту гребешки, лосось, вяленые томаты и мелко нарезанные анчоусы.

7. При подаче украсить блюдо листьями базилика и посыпать черным перцем.



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