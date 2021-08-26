Рыбный день: “черная” паста с лососем и гребешком в сливочном соусе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Паста “Конкильоне нери” отварная – 130 г
- Чеснок свежий – 1 чайная ложка
- Перец чили – ½ чайной ложки
- Масло растительное – 15 г
- Лосось филе – 70 г
- Гребешки – 5-7 штук
- Рыбный бульон – 90 г
- Сливки – 60 г
- Томаты вяленые – 15 г
- Водка – 15 г
- Анчоусы – 3 г
- Базилик – 3 г
- Соль, черный свежемолотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Черную пасту конкильони нери отварить в подсоленной воде до состояния альденте. Если не нашли такую в магазине, не страшно – можно взять пасту любой удобной формы и цвета или сделать домашнюю пасту из расчета 1 желток на 100 г муки, а после добавить в тесто чернила каракатицы или пищевой краситель.
2. Филе лосося нарезать кубиком 2*2 см.
3. Чеснок и перец чили мелко нарезать.
4. На сковороде разогреть растительное масло и быстро обжарить лосось и гребешки до золотистого цвета. Немного посолить. Переложить рыбу и морепродукты из сковороды в отдельную емкость, чтобы они не переготовились и не высохли в процессе приготовления пасты с соусом.
5. На этой же сковороде при небольшом нагреве обжарить нарезанные чеснок и чили, добавить рыбный бульон и сливки, довести смесь до кипения. Добавить в соус заранее отваренную пасту и водку. Готовить до загустения.
6. За одну минуту до готовности добавить в пасту гребешки, лосось, вяленые томаты и мелко нарезанные анчоусы.
7. При подаче украсить блюдо листьями базилика и посыпать черным перцем.
Смотреть комментарии → Комментариев нет