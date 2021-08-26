Японцы впервые в истории попробовали поймать спутник на орбите

Представители японской компании Astroscale сообщили о результатах эксперимента по захвату одного космического тела другим во время нахождения на орбите Земли.

Проще говоря, балы испытана система по вылавливанию находящихся в космическом пространстве спутников, а также космического мусора, с которым многие страны сейчас начинают бороться.

Отметим, что специальный аппарат был понят на земную орбиту при помощи российской ракеты-носителя «Союз». Выйдя на заданную траекторию, аппарат под названием ELSA-d выпустил меньший по размерам спутник, позволит ему отдалиться на некоторое расстояние, а затем успешно захватил его и возвратил обратно. Таким образом, на практике была проверена возможность убирать космический мусор или вылавливать спутники.