 

Японцы впервые в истории попробовали поймать спутник на орбите

26.08.2021, 20:28, Новости дня
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Представители японской компании Astroscale сообщили о результатах эксперимента по захвату одного космического тела другим во время нахождения на орбите Земли.

Проще говоря, балы испытана система по вылавливанию находящихся в космическом пространстве спутников, а также космического мусора, с которым многие страны сейчас начинают бороться.

Отметим, что специальный аппарат был понят на земную орбиту при помощи российской ракеты-носителя «Союз». Выйдя на заданную траекторию, аппарат под названием ELSA-d выпустил меньший по размерам спутник, позволит ему отдалиться на некоторое расстояние, а затем успешно захватил его и возвратил обратно. Таким образом, на практике была проверена возможность убирать космический мусор или вылавливать спутники.



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