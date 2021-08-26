 

В Украине с 1 июля выявили почти 8 тыс. неформальных работников – Минэкономики

26.08.2021, 20:26, Новости дня
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В среднем на одного проверенного работодателя количество выявленных незадекларированных работников составляет почти пять человек.

Отмечается, что наибольшее количество неоформленных работников выявили в сферах организация питания, сельском хозяйстве и торговле, среди регионов – в Одесской (592), Киевской (556) и Запорожской (549) областях.

В ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 3299 работниками, подчеркнули в Минэкономики.

“С начала инспекционной кампании количество надлежащим образом оформленных работников увеличилась почти на 49 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, – добавили в ведомстве.

Контекст:

По данным Госстата на конец марта, каждый пятый трудоустроенный украинец работает неформально. Количество неформально занятого населения в Украине в возрасте 15–70 лет за январь – декабрь 2020 года составляло более 3,23 млн человек. Это около 20,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15,91 млн).

В то же время, по информации Госстата, в возрасте 15 лет и старше неформально работало более 3,27 млн человек. Самая высокая доля неформально занятых украинцев в сельском хозяйстве – 44,7%, в строительстве – 17,0%, в торговле – 15,9%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 5,6%.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что в Украине 4,3 млн граждан (23%) работают неофициально, а 6 млн (30%) получают зарплаты в конвертах, из-за этого бюджет теряет 170 млрд грн каждый год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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