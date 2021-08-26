Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день
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Как приготовить из картофеля гратен, показано на YouTube-канале “Всегда вкусно!”.
Для его приготовления понадобятся:
1,5 кг картофеля;
40 г сливочного масла;
180 г репчатого лука;
три зубчика чеснока;
2 ст. л. муки;
500 мл куриного бульона или воды;
180 мл сливок с жирностью 20%;
250 г твердого сыра;
2 ч. л. дижонской горчицы;
10 г зеленого лука;
соль и перец по вкусу.
Нарезанный кусочками очищенный картофель в течение пяти минут надо отварить, а тем временем на смазанной сливочным маслом сковороде пассеровать репчатый лук, добавляя постепенно чеснок, муку, бульон, соль, специи, сливки, и довести все на слабом огне до загустения, а после всыпать горчицу. Готовый соус необходимо пересыпать в кастрюлю с отваренным картофелем, слив из нее предварительно воду, и добавить тертый сыр.
Полученную массу нужно выложить на смазанную сливочным маслом форму для запекания и отправить в разогретую до 180 °C духовку на 35 минут.
ВИДЕОВидео: Всегда Вкусно! / YouTube
Также из картофеля можно приготовить драники. Как это сделать, показано на YouTube-канале “Готовим дома”.
Для них потребуется:
700 г картофеля;
две головки репчатого лука;
два яйца;
3 ст. л. муки;
растительное масло для жарки;
соль и перец по вкусу.
Картофель и лук необходимо натереть на мелкой терке, вбить в массу яйцо, добавить муку, перемешать, а затем посолить и поперчить. Драники жарят на разогретой сковороде на растительном масле.
ВИДЕОВидео: Готовим дома / YouTube
Как приготовить картофельные оладьи, показано в кулинарном YouTube-блоге Sana Channel.
Для их приготовления необходимо:
350 грамм картофельного пюре;
одно яйцо;
3 ст. л. муки;
100 г твердого сыра, натертого на мелкой терке;
соль, перец.
Все ингредиенты нужно смешать, сформировать из теста небольшие лепешки и обжарить на растительном масле.
ВИДЕОВидео: Sana Channel / YouTube
Кулинарный YouTube-блогер Ирина Хлебникова рекомендует приготовить из картофеля салат.
Для этого понадобятся:
пять картофелин;
два свежих огурца;
два маринованных огурца;
одна луковица;
соль, перец по вкусу;
укроп;
растительное масло.
Нарезанный кубиками картофель необходимо отварить до готовности, опустив в кипящую подсоленную воду. После этого воду из кастрюли надо слить и поставить картофель остывать. Тем временем нужно нарезать лук и и огурцы, измельчить укроп, а после перемешать все с остывшим картофелем. Готовый салат остается посолить, поперчить, и заправить растительным маслом.
ВИДЕОВидео: Готовим с Ириной Хлебниковой / YouTube
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