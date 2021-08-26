 

Блюда из картофеля: четыре простых рецепта на каждый день

26.08.2021, 20:26, Новости дня
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Как приготовить из картофеля гратен, показано на YouTube-канале “Всегда вкусно!”.

Для его приготовления понадобятся:

1,5 кг картофеля; 
40 г сливочного масла; 
180 г репчатого лука;
три зубчика чеснока;
2 ст. л. муки; 
500 мл куриного бульона или воды;
180 мл сливок с жирностью 20%;
250 г твердого сыра; 
2 ч. л. дижонской горчицы; 
10 г зеленого лука;
соль и перец по вкусу.

Нарезанный кусочками очищенный картофель в течение пяти минут надо отварить, а тем временем на смазанной сливочным маслом сковороде пассеровать репчатый лук, добавляя постепенно чеснок, муку, бульон, соль, специи, сливки, и довести все на слабом огне до загустения, а после всыпать горчицу. Готовый соус необходимо пересыпать в кастрюлю с отваренным картофелем, слив из нее предварительно воду, и добавить тертый сыр. 

Полученную массу нужно выложить на смазанную сливочным маслом форму для запекания и отправить в разогретую до 180 °C духовку на 35 минут. 

ВИДЕОВидео: Всегда Вкусно! / YouTube

Также из картофеля можно приготовить драники. Как это сделать, показано на YouTube-канале “Готовим дома”. 

Для них потребуется:

700 г картофеля; 
две головки репчатого лука;
два яйца; 
3 ст. л. муки;
растительное масло для жарки;
соль и перец по вкусу.

Картофель и лук необходимо натереть на мелкой терке, вбить в массу яйцо, добавить муку, перемешать, а затем посолить и поперчить. Драники жарят на разогретой сковороде на растительном масле.

ВИДЕОВидео: Готовим дома / YouTube

Как приготовить картофельные оладьи, показано в кулинарном YouTube-блоге Sana Channel.

Для их приготовления необходимо: 

350 грамм картофельного пюре; 
одно яйцо; 
3 ст. л. муки; 
100 г твердого сыра, натертого на мелкой терке; 
соль, перец.

Все ингредиенты нужно смешать, сформировать из теста небольшие лепешки и обжарить на растительном масле.
ВИДЕОВидео: Sana Channel / YouTube

Кулинарный YouTube-блогер Ирина Хлебникова рекомендует приготовить из картофеля салат. 

Для этого понадобятся:

пять картофелин;
два свежих огурца; 
два маринованных огурца;
одна луковица;
соль, перец по вкусу;
укроп;
растительное масло.

Нарезанный кубиками картофель необходимо отварить до готовности, опустив в кипящую подсоленную воду. После этого воду из кастрюли надо слить и поставить картофель остывать. Тем временем нужно нарезать лук и и огурцы, измельчить укроп, а после перемешать все с остывшим картофелем. Готовый салат остается посолить, поперчить, и заправить растительным маслом.

ВИДЕОВидео: Готовим с Ириной Хлебниковой / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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