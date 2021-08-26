Разумков ответил, кто из украинских президентов внес самый большой вклад в развитие страны
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Об этом он рассказал в интервью “Еспресо”, которое вышло 26 августа.
Разумкова спросили, кто из президентов, по его мнению, внес наибольший вклад в развитие независимой Украины, а кто вызвал наибольшую стагнацию.
“Я дам на первый вопрос ответ, а на второй люди уже дали. Я думаю, что все-таки Кучма. Особенно в свой первый срок на посту. Многое изменилось за то время. Изменения не были быстрыми, но они были положительными. Если сравнивать со всеми остальными президентами, я думаю, что он сделал больше”, – ответил политик.
Разумков считает Кучму одним из лучших президентов Украины. Он говорил об этом в интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в октябре 2020 года.
Контекст:
Леониду Кучме 83 года, он родился в Черниговской области.
В 1992–1993 года был премьер-министром, а потом – два срока подряд, с июля 1994-го по январь 2005 года – президентом Украины.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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