 

Разумков ответил, кто из украинских президентов внес самый большой вклад в развитие страны

26.08.2021, 20:26, Новости дня
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Об этом он рассказал в интервью “Еспресо”, которое вышло 26 августа. 

Разумкова спросили, кто из президентов,  по его мнению, внес наибольший вклад в развитие независимой Украины, а кто вызвал наибольшую стагнацию. 

“Я дам на первый вопрос ответ, а на второй люди уже дали. Я думаю, что все-таки Кучма. Особенно в свой первый срок на посту. Многое изменилось за то время. Изменения не были быстрыми, но они были положительными. Если сравнивать со всеми остальными президентами, я думаю, что он сделал больше”, – ответил политик. 

Разумков считает Кучму одним из лучших президентов Украины. Он говорил об этом в интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман в октябре 2020 года. 

Контекст:

Леониду Кучме 83 года, он родился в Черниговской области. 

В 1992–1993 года был премьер-министром, а потом – два срока подряд, с июля 1994-го по январь 2005 года – президентом Украины. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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