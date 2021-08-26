“Динамо” и “Шахтер” узнали соперников в группах Лиги чемпионов. Снова “Барселона”, “Реал”, “Интер”

Чемпион Украины “Динамо” попало в группу Е вместе с немецкой “Баварией” (Мюнхен), испанской “Барселоной” и португальской “Бенфикой” (Лиссабон).

Вице-чемпион Украины “Шахтер” сыграет в группе D, куда попали также итальянский “Интер” (Милан), испанский “Реал” (Мадрид) и молдавский “Шериф” (Тирасполь).

В прошлом сезоне Лиги чемпионов “Динамо” уже играло в одной группе с “Барселоной”, а “Шахтер” – с “Реалом” и “Интером”.

Кроме того, в “Бенфике” играет футболист национальной сборной Украины Роман Яремчук, а “Шериф” тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Составы остальных групп Лиги чемпионов:

Группа А: “Манчестер Сити” (Англия), ПСЖ (Франция), РБ “Лейпциг” (Германия), “Брюгге” (Бельгия).

Группа В: “Атлетико” (Испания), “Ливерпуль” (Англия), “Порту” (Португалия), “Милан” (Италия).

Группа С: “Спортинг” (Португалия), “Боруссия” (Дортмунд, Германия), “Аякс” (Нидерланды), “Бешикташ” (Турция).

Группа F: “Вильярреал” (Испания), “Манчестер Юнайтед” (Англия), “Аталанта” (Италия), “Янг Бойз” (Швейцария).

Группа G: “Лилль” (Франция), “Севилья” (Испания), “Зальцбург” (Австрия), “Вольфсбург” (Германия).

Группа Н: “Челси” (Англия), “Ювентус” (Италия), “Зенит” (Россия), “Мальме” (Швеция).

Игры группового этапа Лиги чемпионов начнутся 14 сентября.

Контекст:

В групповой турнир Лиги чемпионов “Динамо” попало без отборочный игр, а “Шахтеру” пришлось проводить матчи квалификации. Последним соперником донецкого клуба был “Монако” из Франции.

В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды каждой группы.

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