Львы хотят соответствия, а Овны – ярких впечатлений: ухаживание за представительницами каких знаков зодиака потребует от мужчин больших затрат

То, что почти все женщины любят подарки, ни для кого не является секретом. Однако представительницы некоторых знаков зодиака требуют особого внимания, ухаживаний, подарков и даже денег больше, чем все остальные.

Лев

Представительница знака Огня очень любит, когда ей оказывают внимание. Ее не так привлекают деньги и подарки, как соответствие мужчины ее представлению об идеале. То есть, он должен быть не ниже рангом, чем она, и так же заботиться о том, чтобы жизнь была яркой и состоятельной. При этом сама Львица не будет сидеть, сложа руки, она также постарается сделать все от нее зависящее, чтобы партнер чувствовал себя комфортно и мог ею гордиться.

Козерог

Представительница земного знака очень ценить стабильность и качество. Поэтому она не будет особо обращать внимание на то, сколько денег потратит на нее партнер. Она будет рада, если мужчина станет разделять ее принципы и будет стремиться обеспечить свою семью материально. Женщина-Козерог считает, что она достойна вложений и имеет на это право, поскольку также вкладывается в благосостояние своей семьи (как материально, так и физически, так как любит и умеет зарабатывать деньги).

Овен

Представительницы знака Огня привыкли тратить много денег. Им нужно путешествия, впечатления, красивая одежда, домашний уют. Мужчина, находящийся рядом с ней, также должен быть ярким и стремящимся к материальному благополучию. Поэтому не только подарки и деньги, но и усилия парней создать соответствующие условия будут оценены по достоинству.

Скорпион

Представительницы этого знака обладают отменным вкусом. Каждая вещь должна быть не только красивой, но и функциональной. Качество, эффектность, изысканность и креативность являются для них первостепенными. Поэтому мужчины должны очень постараться им угодить. Стоит сказать сразу, что это будет недешево, но в такую женщину нужно вкладываться, это окупится сторицей.

Весы

Представительницы воздушного знака также стремятся к гармонии во всем. Они любят, чтобы их окружали красивые вещи. Поэтому такие женщины не только будут рады всем подаркам, которые подарят им мужчины, но и позаботятся о себе сами, когда отправятся в магазин и скупят все, что им понравится. Парням нужно научиться договариваться с женщинами-Весами по поводу трат, иначе можно обанкротиться. Плюс в том, что отдача со стороны дамы будет стопроцентной. Мужчина не пожалеет о том, что выбрал именно эту женщину, которая станет для него настоящим верным другом при любых обстоятельствах.