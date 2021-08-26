 

Львы хотят соответствия, а Овны – ярких впечатлений: ухаживание за представительницами каких знаков зодиака потребует от мужчин больших затрат

26.08.2021, 19:58, Разное
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То, что почти все женщины любят подарки, ни для кого не является секретом. Однако представительницы некоторых знаков зодиака требуют особого внимания, ухаживаний, подарков и даже денег больше, чем все остальные.

Лев

Представительница знака Огня очень любит, когда ей оказывают внимание. Ее не так привлекают деньги и подарки, как соответствие мужчины ее представлению об идеале. То есть, он должен быть не ниже рангом, чем она, и так же заботиться о том, чтобы жизнь была яркой и состоятельной. При этом сама Львица не будет сидеть, сложа руки, она также постарается сделать все от нее зависящее, чтобы партнер чувствовал себя комфортно и мог ею гордиться.

Козерог

Представительница земного знака очень ценить стабильность и качество. Поэтому она не будет особо обращать внимание на то, сколько денег потратит на нее партнер. Она будет рада, если мужчина станет разделять ее принципы и будет стремиться обеспечить свою семью материально. Женщина-Козерог считает, что она достойна вложений и имеет на это право, поскольку также вкладывается в благосостояние своей семьи (как материально, так и физически, так как любит и умеет зарабатывать деньги).

Овен

Представительницы знака Огня привыкли тратить много денег. Им нужно путешествия, впечатления, красивая одежда, домашний уют. Мужчина, находящийся рядом с ней, также должен быть ярким и стремящимся к материальному благополучию. Поэтому не только подарки и деньги, но и усилия парней создать соответствующие условия будут оценены по достоинству.

Скорпион

Представительницы этого знака обладают отменным вкусом. Каждая вещь должна быть не только красивой, но и функциональной. Качество, эффектность, изысканность и креативность являются для них первостепенными. Поэтому мужчины должны очень постараться им угодить. Стоит сказать сразу, что это будет недешево, но в такую женщину нужно вкладываться, это окупится сторицей.

Весы

Представительницы воздушного знака также стремятся к гармонии во всем. Они любят, чтобы их окружали красивые вещи. Поэтому такие женщины не только будут рады всем подаркам, которые подарят им мужчины, но и позаботятся о себе сами, когда отправятся в магазин и скупят все, что им понравится. Парням нужно научиться договариваться с женщинами-Весами по поводу трат, иначе можно обанкротиться. Плюс в том, что отдача со стороны дамы будет стопроцентной. Мужчина не пожалеет о том, что выбрал именно эту женщину, которая станет для него настоящим верным другом при любых обстоятельствах.



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