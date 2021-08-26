 

Минздрав: Тяжелые осложнения после COVID у привитых встречаются гораздо реже

26.08.2021, 19:50, Новости дня
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Тяжелые осложнения COVID-19 существенно реже встречаются у тех, кто вакцинировался, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

«Важно также отметить, что среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных», – отметил он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со смертностью от ковида в стране, передает ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявили 19 630 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания. В Минздраве связали высокую смертность, в частности, с распространением дельта-штамма, который быстрее вызывает осложнения.



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