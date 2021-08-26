 

Грызлов обвинил Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу

26.08.2021, 19:50, Новости дня
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На прошедшей встрече представители Украины на переговорах Контактной группы по прекращению конфликта в Донбассе пошли на полную дезорганизацию диалога по всем направлениям политического урегулирования и сорвали заседание, сообщил полпред РФ на переговорах Борис Грызлов.

«Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию. Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Грызлова, Украина на заседании контактной группы предприняла дополнительные усилия по дезорганизации диалога по всем направлениям урегулирования конфликта в Донбассе.

«После перерыва украинская делегация предприняла дополнительные усилия к полной дезорганизации диалога по всем направлениям политического урегулирования конфликта», – сказал он.

Ранее Грызлов заявил, что Киев активизирует вооруженные акции в Донбассе, в том числе против гражданского населения.



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