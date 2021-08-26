Ловим ритм: 5 фактов о проекте “Новые танцы”

400 участников

Сражаться за звание лучшего из лучших будут танцовщики и коллективы, прошедшие строжайший предварительный отбор. В итоговом списке осталось 400 человек или 144 творческие единицы, а изначально претендентов на попадание в телеэфир было гораздо больше. Но новая бескомпромиссная концепция шоу начала работать уже на стадии подготовки. Продюсеры шоу говорили, что на этапе кастингов класс танцовщика был виден в первые 10 секунд выступления – прошли в шоу исключительно топы. Теперь преодолевшим все отборы счастливчикам придется в буквальном смысле сойтись лицом к лицу, чтобы выявить сильнейшего. Баттлы столкнут хип-хоп и контемп, брейкданс и локинг, бальные танцы и экспериментал. А у жюри не будет никакого права на ошибку: лучший должен быть выявлен прямо на месте.

Ведущая шоу – Ляйсан Утяшева

Больше никакого наставничества

Никаких битв между спонтанно образованными танцевальными командами зрители больше не увидят. Ведь наставников в проекте “Новые танцы” не будет – только судьи. Причем двое из них будут меняться от программы к программе, а константой будет лишь Мигель, который очень позитивно воспринимает новый формат.

“Новые танцы” – это совершенно другой уровень для любого танцовщика в плане реализации. Теперь у участников есть возможность не подстраиваться под условия проекта, а приходить со своим материалом и побеждать в конкурсе, выигрывать деньги, максимально показывать свои способности. Скучать по роли наставника я не буду, я ее прошел, перешагнул и вышел на новый этап. Наставничество – это отличный период, который достаточно долго длился в моей жизни, но теперь, мне кажется, пора все менять, – комментирует Мигель.

Мигель

Составлять Мигелю компанию по судейскому корпусу будут звезды интернета, юмора и эстрады: от Клавы Коки и Дани Милохина до Юлии Ахмедовой и Егора Крида. По мнению Мигеля, это сделает проект более живым, ведь в баттлах очень важна независимая эмоциональная оценка, а звездные судьи, не связанные с танцами, как раз смогут ее дать, выступая от лица многомиллионной армии зрителей проекта.

Призовой фонд – 10 миллионов рублей

Формат – рискованнее, а ставки – выше. В шоу “Новые танцы” участники будут бороться за призовой фонд – 10 миллионов рублей. Но забрать всю эту астрономическую сумму кому-то одному точно не получится. По одному миллиону рублей получат лучшие в каждой из четырех категорий: соло, дуэты, команды и дети. А вот уже оставшийся банк, то есть, шесть миллионов рублей, сорвет итоговый триумфатор проекта. Таким образом, максимальная сумма, которую сможет забрать с собой победитель, будет составлять семь миллионов рублей. Если выиграет, например, представитель категории “соло”, то ему достанется вся сумма, а вот участникам из категории “команды” еще предстоит поделить выигрыш между собой – как именно они будут это делать, пожалуй, отдельная интрига.

Уникальная сцена

Полноправным участником шоу “Новые танцы” можно считать и сцену, которую эксклюзивно для проекта проектировало дизайнерское бюро из Франции. Дизайн-проект разработан известным бюро TELEDEKO, за плечами которого сплошные топ-проекты: студии для MasterChef, Disney Club, американского шоу Domino Masters, французского отбора на “Евровидение” и фестиваля музыки на Марсовом поле в Париже. А собирали конструкцию уже в Москве. Французы придумали нечто уникальное: сцена с паровыми пушками, спецэффектами и мультимедийным полом, на который можно выводить абсолютно любую картинку. Словом, глобальный эффект погружения в мир танцев, или космолет в миниатюре, как говорят продюсеры. И самое главное: в конструкции сцены отражена баттловая фишка проекта. После того, как каждый из участников покажет свой номер, сцена сведет их лицом к лицу для объявления вердикта.

Сцена проекта “Новые танцы”

Возвращение любимчиков и новые герои

Проект “Новые танцы” – это отличная возможность проявить себя для лучших танцовщиков страны, которые еще не успели сказать все, что хотели. Поэтому зрителям точно стоит ждать эпичных камбэков уже полюбившихся участников шоу “Танцы на ТНТ”, в том числе со своими командами. Но конкретные имена участников создатели пока держат в секрете. Пока совершенно точно известно только одно: в проекте будет участвовать Ульяна Пылаева, но на этот раз по другую сторону баррикад. Она станет ведущей шоу вместе с Ляйсан Утяшевой и возьмет интервью у танцовщиков за кулисами.

Победить можно в любой категории, предугадать это невозможно. В каждом направлении есть свои плюсы и минусы. В команде, допустим, не так страшно и волнительно, как одному, но там и отвечаешь ты не только за себя, поэтому ответственность повыше. Поэтому нельзя сказать, что где-то сложнее. Если бы я пошла на проект, то, наверное, выбрала бы дуэт. В нем вы можете положиться друг на друга, а потом разделить чувства радости победы или же поражения, – делится Ульяна Пылаева.

Ульяна Пылаева