 

В РФ проведут эксперимент с космической лазерной связью

26.08.2021, 19:34, Новости дня
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Представители «Росатома» сообщают о том, что в ближайшее время будет представлена аппаратура, предназначенная для лазерной космической связи. Речь идет о масштабном эксперименте. Если он увенчается успехом, то Россия, возможно, станет родоначальницей нового типа связи.

Основную часть исследований проводят ученые из города Саров, который находится в Нижегородской области. Среди заказчиков есть знаменитая отечественная компания «Энергия».

По словам авторов идеи, при помощи лазера можно передавать информацию на расстояние до 45 тысяч километров. То есть, она без искажений точно попадет на спутники, вращающиеся на низкой орбите Земли. По мнению экспертов, при помощи новых лазерных технологий можно увеличить скорость передачи данных примерно в сто раз.



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