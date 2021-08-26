 

В Египте обнаружена странная окаменелость кита

26.08.2021, 19:34, Новости дня
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По словам ученых, работавших на раскопках в Египте, найдена древнейшая окаменелость останков кита, жившего примерно 43 миллиона лет.

Животное вовсе не похоже на своих современных сородичей, отмечают специалисты. Ведь у него было четыре лапы. Скорее всего, найден образец организма переходного типа. Именно такие существа некогда выходили из морских вод на сушу.

Сама окаменелость обнаружена в той местности, которая миллионы лет назад была затоплена морем. Также удалось определить, что при жизни этот кит весил около 600 кг, а его дина составляла примерно три метра. До сих пор именно период выхода морских созданий на сушу остается самым загадочным в эволюции живой природы. Поэтому находку называют особо ценной.



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