В Харькове администратор кафе отказался обслуживать посетителей на украинском и перешел на “очень суржик с одесским акцентом”

На видео, которое обнародовал паблик, видно, что посетители просили обслуживать их на украинском и спрашивали, отказывается ли администратор выполнять требование украинского законодательства.

Тот в ответ сказал: “Я вас буду разуміть, у меня дуже суржик, одеський акцент, окей?” (Авторский стиль сохранен). Когда посетители подняли камеру, чтобы показать лицо администратора, тот ушел в сторону и отвернулся.

В твите говорится, что пока камера была выключена, администратор нахамил посетителям в ответ на просьбу предоставить меню на украинском.

Кафе «Zdorovo EST» на Ярослава Мудрого — українофобне дно. Адміністратор нахамив на прохання українського меню (якого там нема), сказав, що він славянін і русссскій. Коли ввімкнули камери, почав кривлятися «одеською говіркою». Місто має знати своїх героїв. pic.twitter.com/Mk0QG6l3u2

— Хуевый Харьков (@h_kharkov) August 25, 2021

По данным паблика, инцидент произошел в кафе Zdorovo EST. Авторы твита назвали заведение “украинофобным дном”. Пользователи соцсетей начали реагировать на инцидент на страницах кафе в Facebook и Instagram.

Одни пользователи возмущаются неуважением к людям, которые хотят получать услуги на украинском в Украине, и пишут, что произошедшее в кафе – жалкое зрелище, другие – спрашивают, готовит ли администрация заведения извинения. Есть и такие, кто рекомендовал отказаться от посещения кафе.

Также комментарий оставил украинский шоумен и политик Сергей Притула – он сыронизировал, что для посещения этого заведения, вероятно, “нужно немного подтянуть русский”. Реакции Zdorovo EST на эти комментарии пока нет.

Скриншот: zdorovo_est_ / Instagram

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона вступила в силу в 2021 году. В частности, с января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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