 

“Хотел покурить”. В Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе с пассажирами

26.08.2021, 19:32, Новости дня
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Отмечается, что водитель автобуса “Мерседес Спринтер”, в котором находилось 26 пассажиров, позвонил в полицию и сообщил, что один из них словесно начал угрожать подрывом гранаты.

Приехав на автостанцию Берислава, правоохранители осмотрели вещи мужчины.

“При поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили” – говорится в сообщении. – Причину своего поступка пассажир, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, объяснил тем, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку”.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/3034760146780145

На мужчину составили админматериалы по двум статьям Кодекса Украины об административных нарушениях – ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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