 

В ноябре в Украине могут ввести локдаун – Минздрав

26.08.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре”, – сказал он. 

Локдаун можно “оттянуть” на декабрь – январь или вовсе избежать его, если украинцы будут вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, в частности, речь идет о социальной дистанции, добавил Кузин. 

Главный санврач отметил, что решение об усилении карантина сейчас, в условиях адаптивного карантина, принимают местные власти в каждом регионе. Однако, если ситуация с уровнем заболеваемости будет ухудшаться, по его словам, возможно введение жесткого карантина по всей Украине. 

Сейчас заболеваемость растет по всей стране, больше – в западных и южных регионах, уточнил Кузин. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин (последний раз его продлевали до 1 октября). Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы находятся в “зеленой” зоне.

О том, что в Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, Кузин говорил еще 4 августа. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С начала эпидемии в стране подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19 (+1581 за последние сутки),  умерло 53,6 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн заболевших.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.06 / Байден собрался послать РФ в Женеве «жесткие сигналы»

14.07 / Рада Украины легализовала игорный бизнес

13.10 / Азербайджан заявил об обстреле четырех районов армянскими ВС

01.04 / Сторожевой катер усилил охрану границы Крыма с Украиной

30.06 / В Канаде зафиксирован температурный рекорд в 49,5 градуса

18.12 / СТРАНА – языковой омбудсмен рассказал, во сколько украинцам обойдётся разговор на русском языке

09.11 / «Мрачная эпоха демонизации окончена» — Байден обратился к Америке после победы

20.08 / Вучич анонсировал визит Путина в Сербию в октябре

19.04 / “Ну какая ты у нас офигенная девочка”. Подкопаева восхитила “нежным” образом

08.03 / Украина пыталась «удалить» крымчан с совещания ОБСЕ по свободе СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика