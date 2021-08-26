В ноябре в Украине могут ввести локдаун – Минздрав

“По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре”, – сказал он.

Локдаун можно “оттянуть” на декабрь – январь или вовсе избежать его, если украинцы будут вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, в частности, речь идет о социальной дистанции, добавил Кузин.

Главный санврач отметил, что решение об усилении карантина сейчас, в условиях адаптивного карантина, принимают местные власти в каждом регионе. Однако, если ситуация с уровнем заболеваемости будет ухудшаться, по его словам, возможно введение жесткого карантина по всей Украине.

Сейчас заболеваемость растет по всей стране, больше – в западных и южных регионах, уточнил Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин (последний раз его продлевали до 1 октября). Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас все регионы находятся в “зеленой” зоне.

О том, что в Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, Кузин говорил еще 4 августа. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С начала эпидемии в стране подтвердили почти 2,3 млн случаев COVID-19 (+1581 за последние сутки), умерло 53,6 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн заболевших.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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