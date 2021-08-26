В Казахстане в воинской части прогремели взрывы. По данным минобороны, взорвались неизвестные предметы

“Возле одного из складов в военной части Байзакского района Жамбылской области возник пожар. […] Неизвестные предметы взорвались в результате пожара”, – говорится в сообщении.

Причина пожара не названа, ее выясняют.

“Sputnik Казахстан”сообщает, что произошло возгорание склада боеприпасов инженерно-саперной бригады в селе Кайнар Байзакского района. Арсенал горит. Произошло в общей сложности шесть взрывов.

На складе хранятся боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета при взрыве, утверждают военные Казахстана.

Эвакуируются население Кайнара и еще трех близлежащих сел.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в Twitter о десятках пострадавших.

“Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения”, – написал он.

В Жамбылскую область вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 26, 2021

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