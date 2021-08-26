Ученые назвали факторы риска инфаркта у людей младше 45 лет



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Ученые из Бременского института исследований сердца и кровообращения сравнили клинические характеристики 522 пациентов до 45 лет, которые были госпитализированы с острым инфарктом миокарда, и людей той же возрастной группы без этого диагноза.

Оказалось, что среди молодых людей, которые перенсли инфаркт, активных курильщиков в три раза больше, чем среди их сверстников из контрольной группы — 82,4% против 24,1%. От повышенного давления страдали четверть пациентов с инфарктом — 25,1% против 0,5% в контрольной группе.

Ученые проанализировали полученные данные с учетом пола, уровня артериального давления, вредных привычек, индекса массы тела и наличия сахарного диабета в анамнезе. Результаты показали, что в этой возрастной группе гипертония связана с увеличением риска инфаркта в 85 раз, активное курение — в 12 раз, сахарный диабет — в 5 раз, ожирение — в 2 раза. Примечательно, что наследственный фактор оказался далеко не главным — у пациентов, родители которых перенесли инфаркт, вероятность его развития была выше в три раза.

Употебление алкоголя было связано со снижением риска инфаркта в молодом возрасте. Однако ученые не указывают, в каких количествал его употребляли участники исследования.

«Наше исследование показывает, что курение и метаболические факторы, такие как гипертония, диабет и ожирение, тесно связаны с повышенной вероятностью преждевременного острого инфаркта миокарда. Защитный эффект умеренного потребления алкоголя был описан в других исследованиях, и он подтвердился в нашей работе», — рассказал профессор Харм Винберген (Harm Wienbergen), автор исследования.

Ранее международная группа исследователей под руководством Оксфордского университета оценила динамику изменения частоты госпитализаций в связи с инфарктом миокарда в Англии в период с 1968 по 2016 годы. В общей сложности в исследование были включены 3,5 миллиона случаев. На момент начала наблюдательного периода число госпитализаций последовательно увеличивалось, достигнув пика в середине 80-х годов, после чего постепенно снижалось вплоть до 2011 года.

Однако начиная с 2012 года количество пациентов обоего пола с сердечными приступами вновь начало расти. Причем наиболее заметный рост ученые обнаружили среди пациентов мужского пола 15-34 лет (увеличение на 7,2% в год) и женщин 40-49 лет (6,9-7,3% в год).