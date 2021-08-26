 

Лавров заявил о неонацистских идеях властей Украины

26.08.2021, 19:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с официальным визитом находится в Австрии. За два дня он должен провести несколько важных встреч с высокопоставленными европейскими политиками. 25 августа, выступая на пресс-конференции в Вене, российский дипломат заявил о неонацистских идеях властей Украины.

По мнению министра иностранных дел, нынешнее политическое руководство Незалежной ориентируется в своей деятельности на идеи ультранационалистического и неонацистского толка. В этой связи, считает глава МИД России, украинские власти принимают неоднозначные законы, касающиеся коренных народов, языка и образования.

Более того, Лавров подчеркнул, что новые украинские законы делают невозможным выполнение Минских соглашений. Дипломат отметил, что власти Незалежной просто не хотят выполнять взятые на себя обязательства.

Если власти Украины ориентированы на неонацистские идеи, то становится очевидным, почему из законотворческая деятельность негативно сказывается на жителях ДНР и ЛНР. Лавров уточнил, что уже принятые законы Незалежной мешают установлению особого статуса для Донбасса. Сюда можно отнести как культурные права, так и организацию выборов.

Кроме того, российского министра не устроила позиция западных стран. Лаврова подчеркнул, что “западные коллеги” продолжают поддерживать Украину даже на фоне всех этих неоспоримых нарушений, допущенных руководством Незалежной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Ученые обнаружили новое средство против коронавируса

27.06 / Волосы в стиле нюд: что это и как сделать трендовое окрашивание лета

28.09 / Политолог: Оппозиция сделала все, чтобы Лукашенко остался править вечно

15.07 / Дочь Амели попросила Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук перестать петь

29.07 / Анна Седокова показала видео с помолвки и рассказала о знакомстве с Янисом Тиммой, причинах ссоры с мамой и домашнем насилии

27.12 / Мнение: Как отловили террористов-клоунов

06.03 / Софья Таюрская из Little Big на всю жизнь запомнила фразу о своем сложном характере

17.02 / Генриетта Лакс – первый и единственный «бессмертный» человек

23.03 / Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции

07.06 / Эксперты назвали молодежь драйвером цифрового развития

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика