Мнение: Взрыв в аэропорту Кабула

В результате взрыва в районе отеля у аэропорта Кабула было убито несколько человек.

Сообщается как минимум о 3 убитых и десятках раненых.

Также ранения получили 3 американских морских пехотинца. Информацию подтверждают американские СМИ.

Предположительно атака совершена террористом-смертником.

Взрыву предшествовала стрельба из автоматического оружия по итальянскому С-130.

Относительно возможных причастных по степени вероятности.

1. ИГИЛ (вилаят Хорасан)

2. Операция западных спецслужб под фальшивым флагом (возможно посредством пункта №1).

3. Одна из фракций Талибана.

Произошедшее может ускорить бегство США из Кабула. В Белом Доме сегодня проходит совещание относительно сроков эвакуации. Талибан ясно заявил, что после 31 августа будут валить тех, кто не убежал.

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