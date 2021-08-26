Мнение: Взрыв в аэропорту Кабула
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В результате взрыва в районе отеля у аэропорта Кабула было убито несколько человек.
Сообщается как минимум о 3 убитых и десятках раненых.
Также ранения получили 3 американских морских пехотинца. Информацию подтверждают американские СМИ.
Предположительно атака совершена террористом-смертником.
Взрыву предшествовала стрельба из автоматического оружия по итальянскому С-130.
Относительно возможных причастных по степени вероятности.
1. ИГИЛ (вилаят Хорасан)
2. Операция западных спецслужб под фальшивым флагом (возможно посредством пункта №1).
3. Одна из фракций Талибана.
Произошедшее может ускорить бегство США из Кабула. В Белом Доме сегодня проходит совещание относительно сроков эвакуации. Талибан ясно заявил, что после 31 августа будут валить тех, кто не убежал.
Существенные обновления по ситуации буду кидать сюда https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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