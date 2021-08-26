 

Мнение: Взрыв в аэропорту Кабула

26.08.2021, 19:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате взрыва в районе отеля у аэропорта Кабула было убито несколько человек.
Сообщается как минимум о 3 убитых и десятках раненых.
Также ранения получили 3 американских морских пехотинца. Информацию подтверждают американские СМИ.
Предположительно атака совершена террористом-смертником.
Взрыву предшествовала стрельба из автоматического оружия по итальянскому С-130.

Относительно возможных причастных по степени вероятности.

1. ИГИЛ (вилаят Хорасан)
2. Операция западных спецслужб под фальшивым флагом (возможно посредством пункта №1).
3. Одна из фракций Талибана.

Произошедшее может ускорить бегство США из Кабула. В Белом Доме сегодня проходит совещание относительно сроков эвакуации. Талибан ясно заявил, что после 31 августа будут валить тех, кто не убежал.

Существенные обновления по ситуации буду кидать сюда https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / В Сети показали IPhone 13 в золотом и синем цветах

12.08 / Личное: Научитесь у них главному

21.10 / Ирина Скобцева оставила сыну внушительное наследство

12.12 / Мнение: Бурная имитация

24.05 / Мнение: Продавцы спортивного питания

21.02 / «Нам не нужны эти безумные BLMщики»: Мексика построит стену на границе с США

29.07 / Мнение: Как бес мутит замечательных людей

15.12 / Жуткий случай, когда НЛО похитил и изувечил сержанта ВВС США

29.06 / Ученые рассказали о вызывающих икоту у человека физиологических причинах

05.08 / “Конец всего” – Астроном рассказала о скорой гибели вселенной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика