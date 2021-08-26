Александр Невский опроверг слухи о закрытии своего аккаунта на OnlyFans

Известный актёр, режиссёр и сценарист, продюсер, писатель, бодибилдер, обладатель титулов «Мистер Вселенная» и «Русский Шварцнеггер» Александр Невский опроверг слухи о том, что он закрывает свой аккаунт на сайте OnlyFans.

В сфере последних новостей, когда сервис для распространения платного контента. OnlyFans то вводит с 1 октября запрет на порно, то опровергает его, появились слухи, что актёр и режиссёр Александр Невский закрывает свой аккаунт. Это взволновало почитателей творчества Александа, так как с закрытием аккаунта они могут потерять возможность следить за личной жизнью актёра. Тем более, платная подписка (месяц подписки у Александра стоит $14.88) позволяла прикоснуться к более интимной части жизни кумира.

«Это поистине страшная новость, что на OnlyFans могут запретить порно. Ведь OnlyFans является моим основным источником доходов, на которые я снимаю свои фильмы, посещаю фитнем-кружок и «Макдоналдс». Я вас уверяю, что вот так вот не может произойти. Не здесь и не сегодня. Пока администраторы сервиса не забанили мой аккаунт – он там будет! Я так сказал! Absolutely!» – прокомментировал слухи Невский.

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