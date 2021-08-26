Любимый аксессуар француженок станет хитом осени: как вписать трендовый берет в свой образ

Для любой француженки берет является не просто осенней шапкой, а настоящим стильным головным убором, который может придать женственность и изысканность образу. В моде 2021-2022 года берет снова будет в моде, поэтому нужно поторопиться и выбрать подходящий.

История головного убора

Берет обладает очень интересной историей. Примечательно, что этот головной убор носят не только модницы, но и военнослужащие как российской, так и зарубежной армии. Это официально принятый аксессуар одежды. Берет долгое время был символом французской богемы, звезды Голливуда тоже с удовольствием носили его.

Впервые этот головной убор появился еще в средние века. Тогда его носили и женщины, и мужчины. Берет был популярен во времена Первой мировой войны. Он считался практичной частью униформы для солдат. Культовым этот головной убор стал во второй половине XX века. Он стал неотъемлемым атрибутом известного кубинского революционера по имени Че Гевара.

После этого модные дизайнеры стали активно использовать его в своих коллекциях. Берет представляли в самых разных интерпретациях, и каждый раз он выглядел эффектно. С тех пор головной убор стал популярен во всем мире.

Разновидности беретов

Головные уборы этого типа могут быть самыми разными. Некоторые из них строгие и более классические, другие лучше подчеркивают форму головы. Есть и более объемные. Берет не обязательно должен быть изготовлен из плотной ткани или шерсти. Есть модели из тонкого трикотажа или, наоборот, меховые.

Как правильно носить берет

При использовании этого головного убора нужно обязательно следовать только одному правилу – никогда не заправлять волосы в берет. Они, наоборот, должны выглядывать из-под него и обрамлять лицо. Надевать головной убор необходимо на 2-3 см выше линии роста волос. Но это не обязательное условие. Главное, чтобы он держался свободно. Если натянуть его так, чтобы он плотно прилегал к голове (как шапку), то выглядеть такой головной убор будет нелепо.

В 2021-2022 году береты носят по-разному. Стильно смотрится, когда он немного надвинут на лоб. Некоторые, наоборот, смещают его больше к затылку.

Всегда выгодно смотрится, когда берет носят немного набок. Это придает образу легкости и одновременно создает индивидуальность.

Берет – это универсальный аксессуар. Он подходит любой женщине, вне зависимости от комплекции ее тела или формы головы. Его можно носить почти с любыми нарядами. Девушка надевают этот головной убор с роскошными шубами или кожаными куртками. Берет отлично дополнит вечернее платье или джинсы.

Головной убор хорошо дополняет романтичный образ, придавая девушке больше женственности. А если необходимо сгладить образ озорной девчонки, то аксессуар справится и с этим. По выбору цвета берета тоже нет особых правил. Обычно женщины выбирают головной убор в тон к обуви и сумочке. Но в современной моде он также может сочетаться больше с верхней одеждой.

Также в этом и следующем году будут стильно смотреться украшения на головном уборе. Например, можно использовать большие броши. Стильно смотрятся серьги, которые придадут лицу еще больше женственности и мягкости.

Некоторые украшают головные уборы бантиками, стразами, кусочками меха, цветами и даже большими декоративными пуговицами. Можно использовать вышивку или другие дополнительные элементы. Но нужно знать меру, так как если украшений будет слишком много, они будут выглядеть аляписто. Поэтому достаточно ограничиться чем-то одним. А если вы не уверены насчет украшений, то лучше их не использовать.

Настоящим хитом являются вязаные береты. При этом чем крупнее будет вязка, тем лучше. Уже сейчас многие звезды демонстрируют фотографии именно в этом головном уборе.