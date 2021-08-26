 

Руководство США возложило на ИГ ответственность за взрыв в Кабуле

26.08.2021, 18:57, Новости дня
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Официальные лица США предполагают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) устроили два взрыва в Кабуле, информирует газета Politico и Аssociated Press.

Politico со ссылкой на источник в американской администрации и осведомленных лиц сообщило, что смертник ИГ несет ответственность за первый взрыв у аэропорта Кабуле, передает ТАСС.

Аssociated Press пишет, что Вашингтон «определенно считает», что «комплексную атаку» в Кабуле провели боевики ИГ. Два террориста-смертника привели в действие взрывные устройства, кроме того, была открыта стрельба.

Ранее в результате взрыва в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек. До этого сообщалось, что в результате взрыва были ранены трое американских военных.

В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула.

Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты. 



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