 

Группа ABBA объявила о выпуске новых песен после 40-летнего перерыва

26.08.2021, 18:57, Новости дня
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Шведская музыкальная группа ABBA после почти 40-летнего перерыва представит новые песни на шоу с голограммами, сообщило издание The Sun.

«ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно», –  сообщил источник британскому таблоиду, передает РИА «Новости».

Группа запустила новый сайт ABBA Voyage, где ее поклонники могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей. В Twitter-аккаунте ABBA Voyage также размещено сообщение с изображением четырех светящихся планет на черном фоне и указанием даты: 02.09.21.

Издание отмечает, что, помимо новых песен, ожидается шоу с голограммами. Это планировалось еще в 2019 году, однако реализации мешала пандемия коронавируса. По данным шведских СМИ, речь идет о пяти новых песнях.

ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.

Ранее американская музыкальная рок-группа Guns N ’Roses представила свою первую с 2008 года песню, она носит название Absuяd.



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