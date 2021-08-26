В АТОР рассказали о сроках открытия Таиланда для привитых «Спутником-V» россиян

Посещение Таиланда для вакцинированных «Спутником V» российских туристов будет разрешено ориентировочно до окончания 2021 года, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

В середине августа посольство РФ в королевстве Таиланд сообщило, что власти намерены открыть границу с Россией для тех граждан, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Заявлялось, что россияне смогут посещать курорты страны в рамках упрощенного режима въезда, однако не были уточнены точные сроки вступления в силу данного решения.

«Конкретных сроков по открытию Таиланда для россиян пока нет, поскольку пока идет только первый этап регистрации вакцины против COVID-19 в этой стране. Конечно, мы ожидаем, что официальная регистрация произойдет как можно быстрее, но когда именно, мы не знаем. Ориентировочно, это будет в текущем году», – говорит Горин.

Поскольку на данный момент действует 14-дневный карантин, это не дает возможности нормально планировать поездки в Таиланд, продолжает собеседник. Когда вакцинированным россиянам все-таки разрешат путешествовать, как и привитым зарубежными вакцинами иностранцам, то будет соблюден принцип «песочницы» – когда туристы прилетают на определенный открытый курорт, например Пхукет, и находятся там семь дней в отеле, который соответствует установленным властями стандартам. Предварительно отдыхающие должны зарезервировать и оплатить четыре ПЦР-теста и иметь страховку на сто тысяч долларов.

«А по истечению семи дней, имея успешную сдачу ПЦР-тестов, принцип «песочницы» позволяет туристу свободно перемещаться и в другие регионы, например, на острова Самуи или Краби. Но, чтобы это произошло, у нас с этой страной должно наладиться регулярное международное сообщение. Сейчас его нет. Более того, даже текущие грузопассажирские рейсы временно отменены, они выполняются по отдельному графику. Кроме того, конечно, должен быть утвержден регламент въезда в Таиланд для туристов», – объясняет вице-президент АТОР.

Он подчеркивает важность того, что на уровне тайских властей информация о возможном допуске российских граждан на территорию страны была озвучена, а значит процесс идет. Эксперт подчеркнул: для того, чтобы возобновить туристические поездки, нужно сделать так, чтобы туроператоры могли формировать турпродукт. Для этого необходимо открытие направления и определение квот.

С 1 июля остров Пхукет, который является частью Таиланда, официально стал доступен для вакцинированных иностранцев и граждан королевства. Туристов начали принимать без прохождения какого-либо карантина.