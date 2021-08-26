Кресты — козыри

Празднование 30-летия независимости Украины прошло под знаком визита в Киев Вселенского (Константинопольского) патриарха Варфоломея.



Патриарх Варфоломей. Фото: ЕРА

В отличие от государственной независимости, которую Украина восстановила после краха ГКЧП в 1991 г., независимость Православной церкви Украины (ПЦУ), частично признанная мировым православием, насчитывает всего два с половиной года. Томос об автокефалии ПЦУ был торжественно подписан Вселенским патриархом Варфоломеем 5 января 2019 г. Сейчас эту автокефалию признают также главы Александрийской, Кипрской и Элладской (греческой) церквей. Хотя Украина — светское государство, мечтающее о вступлении в ЕС, религиозный фактор остается ключевым для ее исторического и национального самосознания.

Поэтому сторонники ПЦУ рассматривают Томос 2019 г. как акт окончательного утверждения цивилизационной самостоятельности Украины. В этом контексте первый визит Константинопольского патриарха — «первого среди разных» предстоятелей мирового православия, — приуроченный именно к юбилею государственной независимости, выглядит органично. А поскольку Варфоломея пригласил не только митрополит ПЦУ Епифаний (Думенко), но и президент Владимир Зеленский, визит имел двойной статус — с оттенками государственного. Ведь Константинопольский патриарх, титул которого включает слова «архиепископ Нового Рима», считает себя правомочным лидером византийской традиции, духовным продолжателем великой империи ромеев. Приглашение и радушный прием, который оказал патриарху Зеленский, показывают, как реальная государственная власть меняет мировоззрение: ведь, будучи кандидатом в президенты, он позволял себе называть Томос «термосом», за что позже принес официальные извинения.

Патриарх Варфоломей (в центре) и митрополит ПЦУ Епифаний (справа) проводят богослужение в Софийском соборе в Киеве. 22 августа 2021 года. Фото: ЕРА

Украинское православие остается разделенным, хотя острота противостояния с годами затихает. По статистике, большинство приходов в Украине (более 12 тысяч) пребывает в юрисдикции Московского патриархата (УПЦ МП), но число приходов автокефальной ПЦУ (около 9 тысяч) уже вполне с ним сопоставимо.

Данные же последних соцопросов показывают, что абсолютное большинство украинцев пугается словосочетания «церковь Московского патриархата».

Если при президенте Порошенко УПЦ МП пыталась вести активную борьбу с «проамериканским режимом» и сторонниками автокефалии, то при президенте Зеленском, за которого голосовало большинство прихожан этой церкви, встала на путь молчаливой самоизоляции. Даже массовые акции сторонников УПЦ МП становятся все более формальными, ориентированными в основном на создание нужной российской пропаганде телекартинки.

Постоянный член Синода РПЦ, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий (Березовский) позиционирует себя как монах-аскет, в общем-то лояльный украинскому государству. На межрелигиозной молитве в Софии Киевской в День независимости 24 августа он сказал: «Мы состоялись как государство… С принятием христианства наш народ открыл новую страницу своей истории». Нарративы московской пропаганды, пожалуй, оттолкнули бы от церкви большинство благонамеренных чад УПЦ МП. Переехавший из Киева в Москву в 2014 г. протоиерей Андрей Ткачев, считавшийся «любимым проповедником» патриарха Кирилла, в тот же день воспроизвел эти нарративы на канале «Царьград».

«Государство, которое находится под внешним управлением… Государство сумасшедших… Демон, который жаждет крови своих детей», — распалялся воинствующий протоиерей. Закончил он обличением патриарха Варфоломея в том, что тот «прилепился к блуднице» и «стал с ней одним телом». Чуть более респектабельный российский православный телеканал «Спас» посвятил визиту Варфоломея и украинскому церковному вопросу трехсерийный фильм, представляющий собой каталог всех мифов и фейков об украинском «расколе» и его основных действующих лицах, включая Порошенко и Варфоломея.

Двойная игра УПЦ МП

Сейчас, когда Константинопольский патриарх благополучно вернулся в родной Стамбул, можно сказать, что страхи и угрозы, сопровождавшие его визит и нагнетавшиеся Московским патриархатом, оказались иллюзорными. Широкое распространение накануне визита получило обращение «деятелей науки и культуры», убеждавших Варфоломея не приезжать и угрожавших «религиозной войной».

Подписанты обращения имеют в Киеве вполне определенную репутацию. Академик Анатолий Пешко был фигурантом скандалов с плагиатом, академик Виталий Журавский подвергся в 2014 г. «народной люстрации» (то есть был помещен в мусорный контейнер) за подкуп избирателей, академик Петр Толочко отрицает Голодомор и проповедует единство русских и украинцев, музыкант Олег Карамазов лично Путиным награжден российским орденом Дружбы и т.п. Авторы письма предупреждают, что не будут участвовать в праздновании Дня независимости, если на нем появится Варфоломей. Эту тему подхватило и руководство УПЦ МП, но на практике реализовывать угрозу не стало — митрополит Онуфрий и другие иерархи пришли на праздничный парад, несмотря на присутствие там Вселенского патриарха. Еще в октябре 2018 г., разрывая каноническое общение с Константинопольским патриархатом, Синод РПЦ запретил своим иерархам участвовать в общих мероприятиях с иерархами Вселенского патриархата.

Протестная активность адептов УПЦ МП накануне и в дни визита носила очень противоречивый характер. Например, в начале августа в разных украинских епархиях был запущен флешмоб «Мы тебя не звали», когда клириков и прихожан фотографировали под плакатами, обращенными к Варфоломею, и выкладывали фото в соцсетях. А буквально перед визитом, 18–19 августа, общественная организация сторонников Московского патриархата «Миряне» вдруг начала ультимативно требовать встречи с Варфоломеем — «чтобы рассказать ему о захватах храмов», перешедших из УПЦ МП и ПЦУ. Поскольку появилась организация «Миряне» недавно и уже успела развить беспрецедентную активность, похоже на то, что это политтехнологический проект, созданный специально под визит патриарха. Возглавил «Мирян» некий Василий Макаровский, получивший благословение «на добрые дела» от митрополита Онуфрия. «Би-би-си» связывает организацию с олигархом российского происхождения и народным депутатом Украины, миллиардером Вадимом Новинским, недавно получившим сан протодьякона в Московском патриархате. Украинские же источники утверждают, что Новинский курирует «Мирян» не напрямую, а через партнера — спонсора пророссийских «Союза православных журналистов» и «Союза православных адвокатов» миллионера Виктора Вишневецкого.

Народный депутат Украины Вадим Новинский. Фото: Zuma / TASS

Центральная протестная акция состоялась в Киеве в первый день визита, 21 августа. Организация «Миряне» вывела под стены Верховной рады, по их данным, около 10 тысяч человек, которые развернули плакаты с обвинениями Варфоломея в «пролитии крови». По данным агентства «Укринформ», значительная часть участников акции была людьми нецерковными, получившими за участие в массовке гонорары (называется даже сумма — 150 гривен (около $6).

Священники, пришедшие на акцию, уклонялись от общения с прессой, а миряне толком не могли объяснить, чего именно они добиваются от патриарха.

Но на этом странности не заканчивались. На акцию прибыл викарий митрополита Онуфрия архиепископ Васильковский Николай (Почтовый), который отслужил молебен и произнес пафосную речь, состоявшую в основном из риторических вопросов финансового свойства, обращенных к невидимому Варфоломею. Косвенно задел иерарх и Москву, «купившую» в конце XVII в. Киевскую митрополию у Константинополя. Но самое интересное состоит в том, что в 14:32 архиепископ закрыл акцию, и ее участники организованно свернули плакаты и направились к заранее заказанным автобусам. А в 14:37 кортеж патриарха появился у стен Верховной рады. В заключение акции «протестующие» запустили в небо на воздушных шариках портрет Варфоломея и начали скандировать: «Онуфрий — наш отец!». (Правда, в толпе раздались альтернативные голоса: «Наш отец — патриарх Кирилл». Но таковых было немного.)

Прихожане УПЦ МП держат плакаты с портретами Митрополита Онуфрия перед зданием Верховной рады, 21 августа. Фото: ЕРА

Активисты избегали мест, где они могли бы реально пересечься с патриархом, и требовали диалога с ним от имени общественной организации. Особенно комично выглядело немноголюдное «стояние» под окнами госрезиденции на Липской улице, которое продолжали до 23 августа самые стойкие из «Мирян». Они упорно кричали: «Варфоломей, выходи!» Хотя было известно, что остановился патриарх совсем в другом месте.

Кенотическая любовь к Украине

Между тем украинская власть отнеслась к угрозам промосковских активистов более чем серьезно. В первый день визита Варфоломея были оцеплены храмы, где он служил, а центр Киева наполнили автобусы полиции и Национальной гвардии, бойцов которой свезли из разных регионов страны. По настоянию служб безопасности, патриарх не стал посещать Киево-Печерскую лавру, контролируемую УПЦ МП. В ее пещерах покоятся мощи десятков святых — и все они были клириками и монахами Константинопольского патриархата, в который около 700 лет входила Киевская митрополия.

Впрочем, уже 22 августа, в воскресенье, на фоне абсолютной показушности протестов, меры безопасности стали смягчать. На совместную службу предстоятелей Константинопольского патриархата и ПЦУ под открытым небом на территории Софии Киевской пускали всех желающих — через рамки металлодетекторов. На довольно скромном по площади подворье Софии собралось от 10 до 15 тысяч человек, среди которых были и политический отец Томоса Петр Порошенко, и мэр Львова Андрей Садовой. Любопытно, что автобусы, которые привезли на эту службу паломников из регионов, имели в основном львовские номера…

Программа визита была чрезвычайно насыщенной. В аэропорту патриарха встречал премьер-министр Денис Шмыгаль, затем последовал прием у президента в Мариинском дворце. Владимир Зеленский сердечно благодарил за визит и просил гостя вступиться за права человека на территориях ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и Крыма. Со своей стороны, Варфоломей хвалил украинскую демократию, отмечая, что страна гармонично сочетает традиции и современность. 21 августа началось с возложения цветов к мемориальной стене Михайловского Златоверхого монастыря, на которой размещены портреты погибших на востоке защитников Украины, и к памятнику жертвам Голодомора. К теме подвига украинских воинов Варфоломей обращался еще не раз — и встречаясь с детьми погибших героев, и выступая на форуме ветеранских и волонтерских организаций «Украина 30». Еще были официальные приемы, обеды, награждения…

Патриарх Варфоломей у мемориальной стены Михайловского Златоверхого монастыря, где размещены фотографии погибших в военном конфликте на востоке Украины. Фото: ЕРА

Пожалуй, наиболее откровенную речь патриарх произнес на обеде в гостинице «Интерконтиненталь» 22-го. Он связал предоставление автокефалии ПЦУ с самоустранением Москвы от участия в решении украинского церковного вопроса, которое выразилось в ее внезапном отказе приехать на Всеправославный собор на Крите в 2016 г. В подготовке к этому собору РПЦ участвовала с 1961 г…

Рефреном официальных речей Варфоломея звучала тема «кеносиса» (самоуничижения) Константинопольской «матери-церкви», которая щедро раздает автокефалии и помогает молодым церквам новых независимых государств, при этом не требуя ничего взамен.

Противники Константинополя, «в меру своей испорченности», конечно, утверждают, что эти автокефалии «продаются», но каких-либо документальных доказательств не приводят.

Было заметно, что 81-летний патриарх Варфоломей вкладывает душу в этот визит — он искренне влюблен в Украину и трогательно относится к своему молодому, 42-летнему собрату — митрополиту Епифанию.

* * *

В отличие от православных россиян у православных украинцев есть альтернатива — можно выбирать между более современной и национально ориентированной ПЦУ и более архаичной, монархически ориентированной УПЦ МП. Обе теперь канонически признаны разными частями мирового православия. Конкуренция оздоровляет общественные процессы, и религиозная сфера тут не исключение. Возможно, именно это позволяет сохранять относительно высокий уровень религиозности украинского народа. Ведь любое принуждение к вере, особенно с применением инструментов государственного насилия, вызывает только негативный эффект.

Александр Солдатов, специально для «Новой»

—