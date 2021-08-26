Екатерина Варнава о выкидыше, романе с Александром Молочниковым и ссорах с Дмитрием Хрусталевым

36-летняя актриса, телеведущая, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава стала гостьей YouTube-шоу Иды Галич “Есть вопросики”. Звезда откровенно ответила на вопросы прохожих, которых интересовала личная жизнь артистки, в частности, когда та выйдет замуж и родит детей. Екатерина впервые рассказала, как тяжело переживала потерю ребенка и что мечтает родить от своего возлюбленного режиссера Александр Молочникова. Варнава также призналась, что однажды отказалась ужинать за 3,5 миллиона рублей, а все заработанные деньги вкладывает в ремонт квартиры. Еще Варнава рассказала, что корпоративы ведет как за 1,2 миллиона рублей, так и бесплатно. Другие ответы героини читайте ниже.

О себе

Я задрот. Я часто грущу. Вчера целый час грустила в парке. Плакать не могу, у меня что-то со слезной железой, а так, погуляла с собакой, немного поговорила с собой. Я стала часто говорить с собой. Это нормально?

Екатерина Варнава

О пластических операциях

Мой нос совершенно не маленький, он не курносый. У меня как была эта пипка, которая тянет половину моего лица вниз, она так и осталась. Знающие люди меня поймут – очень важна пропорция в лице. У меня ушли щеки, потому что я сильно похудела, я в какой-то момент качнула себе губу, сейчас правда, пришлось сдуть, но до природного состояния уже не вернется. Так что дуйте губы аккуратно. А вот пластика груди у меня была, я себе сделала уменьшение груди. Невыносимо сложно носить большую грудь. Когда я при своем росте весила 76 килограмм (моя критическая отметка), у меня была грудь шестого размера. Я два раза делала операцию – в Америке, там неправильно зашили, шов стал съезжать, потом в России переделывала.

О браке

В качестве жены я себя не вижу. Саша первый человек, который спросил – почему ты категорически настроена. Может быть, я выстроила защитную стену. У меня есть идеальный пример супругов – мои мама и папа. Если б папа был жив, они бы уже прожили 53 года в браке. Я понимаю, насколько по крупицам эти отношения выстраивались и какая это ответственность.

Дмитрий Хрусталев с женой Марией

О Дмитрии Хрусталеве

Есть человек, которым ты восхищаешься, и он настолько в эмоциональном плане цепляет, и в работе подходите. Конечно, мы сейчас общаемся. Мы ничего друг другу не сделали плохого, чтобы не общаться. Просто мы эмоционально сошлись и также эмоционально разошлись. При этом я с таким же уважением и трепетом отношусь к нему и к его маме. Желаю ему счастья и всего наилучшего, творчески всегда за него радею. Мы ведем вместе программу на ТВ и нас часто приглашают вместе, потому что рабочая химия у нас осталась. Но я эмоционально его достала и он меня. Он иногда прямо психовал. Когда мы возвращались домой с одной работы, он забывал, что я вообще тоже там работаю. Он приходил и всем видом показывал, как он устал, хотя я была точно в такой же ситуации. В какой-то момент я сказала – тебе нужна другая девушка, и он согласился.

Об отношениях с Александром Молочниковым

Я сейчас в отношениях – непростых и страстных. Непростые, потому что опять встретились две творческие личности, но на этот раз я чуть старше, а он очень амбициозный. Мы не ссоримся, просто мне приходится с чем-то мириться, и ему тоже.

Екатерина Варнава и Александр Молочников

О пережитом выкидыше

Не хочу опережать события, но вижу себя матерью его [Молочникова] детей. Я уверена, что он войдет в историю, и да, я бы хотела родить от человека, который войдет в историю… Был момент, когда все спрашивали, когда дети. В моей жизни был сложный момент, связанный с беременностью, у меня был выкидыш. И я это очень серьезно переживала. Все случилось сумбурно – я узнала только на третьем месяце о беременности, произошло отщепление плода. Но я уже представляла себя мамой. И вообще, во мне очень много материнских инстинктов. Но сейчас такой момент – я пытаюсь, но пока не получается.

О вере в бога

Вопрос веры очень серьезный и с годами становится все насущнее и серьезнее. Да, верю. Не буду говорить банальное – верю по-своему, я ношу крестик. Это очень интимная тема. С прошлого года начала поститься. Но я убеждена в том, что в соцсетях сообщать о своих предпочтениях в вере не совсем тактично и правильно. Но это дело личное. Я об этом стараюсь не сообщать людям. Вот у меня есть 7,4 миллиона, я им не говорю: вот, Христос Воскрес. Мне кажется, это все очень семейное.