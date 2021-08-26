По просторам некоторых галактик блуждают сверхмассивный черные дыры

Как поясняют астрономы, в центах больших галактик часто находятся сверхмассивные черные дыры, обеспечивающие достаточное гравитационное притяжение и удерживающие огромное количество звезд в единых системах.

Но дело в том, что черные дыры не только поглощают приближающиеся к ним небесные тела. Они также иногда сливаются друг с другом, благодаря силе взаимного притяжения.

Таким образом, далеко не все сверхмассивные черные дыры постоянно находятся на своем месте. Среди них есть и так называемые блуждающие СМЧД, которые движутся по пока необъяснимым траекториям, создавая на своем пути массу катаклизмов космического масштаба. Эти процессы очень интересуют астрономов, так как на основе анализа движения черных дыр можно делать прогнозы по дальнейшему развитию в отдельных районах Вселенной.