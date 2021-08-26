 

Британские ученые попытались объяснить, почему древние люди начали расселяться на разных континентах

26.08.2021, 18:42, Новости дня
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Почему же первобытные люди стали уходит из Африки, расселяясь на огромных просторах других континентов? На зоре человеческой цивилизации проблемы перенаселения точно не существовало. Да и вряд ли человек тогда представлял, что ожидает его за ближайшей горой или на другом берегу реки.

По словам британских ученых, исследовавших причины и следствия древних миграций, во-первых, все это происходило не сразу, а в течение многих тысяч лет.

Во вторых, для обеспечения себя охотникам и собирателям все-таки требовались обширные территории. Поэтому даже первобытному человеку было тесно в ареале его обитания. Наконец, волны миграции были связаны с тем, что открывались такие возможности. Например, пересыхали большие реки или возникали проходы в проливах, что также случалось в течение последних 300 тысячах лет.



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