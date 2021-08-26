Британские ученые попытались объяснить, почему древние люди начали расселяться на разных континентах

Почему же первобытные люди стали уходит из Африки, расселяясь на огромных просторах других континентов? На зоре человеческой цивилизации проблемы перенаселения точно не существовало. Да и вряд ли человек тогда представлял, что ожидает его за ближайшей горой или на другом берегу реки.

По словам британских ученых, исследовавших причины и следствия древних миграций, во-первых, все это происходило не сразу, а в течение многих тысяч лет.

Во вторых, для обеспечения себя охотникам и собирателям все-таки требовались обширные территории. Поэтому даже первобытному человеку было тесно в ареале его обитания. Наконец, волны миграции были связаны с тем, что открывались такие возможности. Например, пересыхали большие реки или возникали проходы в проливах, что также случалось в течение последних 300 тысячах лет.