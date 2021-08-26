 

Услуги в “Дії” можно получить без гаджетов и доступа к интернету – Минцифры

26.08.2021, 18:40, Новости дня
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Сейчас, по данным Минцифры, услуга доступна в более чем 1000 ЦНАП и территориальных подразделениях. В них обустроили специальные места с доступом к порталу “Дія”, где администраторы обучают пользоваться “Дією”, консультируют и помогают получить услуги онлайн.

В Минцифры отметили, что благодаря новации:

многие люди в будущем смогут получать услуги самостоятельно;
все будут иметь равный доступ к современным сервисам;
уменьшится цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
сохранится время администраторов и не будет очередей.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4347581795295056

В Украине, по информации правительства на начало августа, работает 984 центра административных услуг, из них 936 созданы органами местного самоуправления.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение “Дія” победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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