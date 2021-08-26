 

Журавский: Коррупция, недостаточный уровень поддержки населения и война на востоке – лишь второстепенные причины отказа Украине во вступлении в НАТО

26.08.2021, 18:40, Новости дня
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Почему страны НАТО не хотят приглашать к себе Украину?

Президент США Байден назвал причину: чрезмерная коррупция. Но по уровню неправомерной выгоды Болгария и Албания, члены НАТО, впереди нашего государства.

По мнению канцлера Германии Меркель, в Украине большинство населения не поддерживает эту идею. А когда принимали в НАТО Испанию, то уровень поддержки вступления в этот Альянс не достигал 19%.

Президент Эстонии Кальюлайд на днях заявила, что нельзя принимать в НАТО страну, где есть противостояние на востоке, которое в любой момент может перерасти в войну. Но Турция, член НАТО, воевала против Греции, члена НАТО, за Кипр. И до сих пор страна разделена на две части: греческую (Республика Кипр) и турецкую (Республика Северный Кипр). Возвращение к горячей фазе войны сдерживают размещенные на острове миротворческие силы ООН.

Коррупция, недостаточный уровень поддержки украинского населения относительно вступления в НАТО, военное противостояние на востоке – все это, конечно, является лишь официальными, но, по моему мнению, второстепенными причинами отказа нашему руководству в его попытке получить для Украины хотя бы ПДЧ.

Сейчас основная причина другая. Системные санкции против России не дали желаемого эффекта. Эта страна не изменила свою международную политику. Наоборот – еще больше усилилась на геополитической карте мира.

Политику нельзя рассматривать в отрыве от экономических, прагматических интересов наиболее влиятельных государств мира. Французские, немецкие частные компании хотят отмены санкций против России. И при этом активно развивают свой бизнес в Российской Федерации. На это не могут не реагировать ни Макрон, ни Меркель и их политические силы. Отсюда и нежелание входить в клинч с россиянами.

Благодаря “Северному потоку – 2” ключевая страна Евросоюза – Германия – становится большим газовым хабом Европы и на этом заработает огромные средства. Какой ей смысл с экономической точки зрения ссориться с Россией?

Для администрации Байдена очень важно укрепить трансатлантическое единство, которое было нарушено при Трампе. Поэтому новый президент США, чтобы укрепить союз с Германией, поддержал “Северный поток – 2”.

Соединенные Штаты Америки, определив своим главным врагом КНР, делают все возможное, чтобы не допустить тесного союза этой страны с Россией. Поэтому и американцы не хотят ради украинской власти идти на противостояние с Путиным.

Все это делает сейчас невозможным вступление Украины в НАТО.

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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