 

Захарова: Россиян не было в аэропорту Кабула на момент взрыва

26.08.2021, 18:34, Новости дня
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В момент теракта в аэропорту афганской столицы не было российских граждан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным Посольства РФ в Афганистане, не было», – сообщила она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула достигло 13 человек. До этого говорилось о ранении трех американских военных, и гибели двух других человек.

В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.



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