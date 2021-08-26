Суд продлил арест бизнесмена Батурина

Басманный суд Москвы продлил арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил Батурину срок содержания под стражей до 1 декабря», – сказала собеседница агентства, передает ТАСС.

Виктор Батурин – старший брат вдовы мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Батурина – одна из самых богатых женщин РФ (1,3 млрд долларов, 92-е место в российском списке Forbes).

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствует об аресте Батурина.

Гагаринский суд Москвы в июле 2013 года приговорил Батурина к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании «Интеко», которую он в 1991 году основал на паритетных началах со своей сестрой Еленой Батуриной.

Батурин был задержан 30 ноября 2011 года при попытке обналичить поддельный, по мнению следствия, вексель «Интеко» на 10 млн 800 тыс. рублей. Позднее в деле появился новый эпизод на сумму более 5 млрд 600 млн рублей.

Отметим также, что имущество Батурина арестовали за долг бывшей жене Рудковской. В счет уплаты долга в 5 млн долларов калининградские приставы арестовали конюшни и усадьбу предпринимателя.

В начале июле бизнесмена Виктора Батурина арестовали по делу о попытке мошенничества.