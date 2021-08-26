Глава Евросовета заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что надеется, что ситуация в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула не приведет к возрождению терроризма и призвал обеспечить безопасность.

«Очень обеспокоены новостями о взрыве в Кабуле и внимательно следим за ситуацией… Обеспечение безопасного прохода в аэропорт остается жизненно важным. Мы должны гарантировать, что нестабильная ситуация не приведет к возрождению терроризма», – написал Мишель в Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее в результате взрыва в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек. До этого сообщалось, что в результате взрыва были ранены трое американских военных.

В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула.

Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.