 

Рецепт овсянки с фруктами от модели Саши Кабаевой: Вкусно и полезно

26.08.2021, 18:28, Разное
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Одним из любимых завтраков знаменитой модели и видеоблогера является овсяная каша с фруктами, которая содержит в себе большое количество клетчатки, сложных углеводов, витаминов и микроэлементов. Это простое и питательное блюдо легко приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты: 0,5 литра молока (3,2%), 5 столовых ложек овсяных хлопьев, один банан. одно яблоко, один персик или нектарин, одна щепотка грецких орехов, соль и сахар – по вкусу.

Способ приготовления

Для того, чтобы приготовить любимую кашу Саши Кабаевой, нужно налить в кастрюлю холодное молоко, насыпать в него овсяные хлопья и поставить на средний огонь. Варить овсянку нужно 5-10 минут в зависимости от величины помола хлопьев. Как только содержимое кастрюли закипит, необходимо уменьшить огонь и дать каше покипеть в течение нескольких минут. Пока каша варится, необходимо вымыть и мелко нарезать фрукты, а затем добавить их в овсянку. Помимо свежих фруктов в блюдо при желании можно также положить орехи – Саша Кабаева любит делать именно так. Все, вкусный, полезный и быстрый завтрак готов!

Саша Кабаева уверена в том, что такой завтрак дает мощный заряд энергии и всегда становится залогом успешного и продуктивного дня.



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