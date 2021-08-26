Мнение: Какое будущее ждет КПРФ после выборов?

Нынешняя думская кампания тяжелее всех даётся коммунистам. Руками избиркомов «политадминистраторы» выбивают из списков КПРФ наиболее харизматичных кандидатов, а сама партия подвергается образцовому мочилову в «конструктивных» СМИ. Откровенная фальсификация фактов соседствует с прямым прессингом рядовых партийцев и выведением на сцену сексуальных маньяков, которые радостно сообщают, что будут голосовать за КПРФ.

Из этой кампании компартия выйдет изрядно потрёпанной и окажется перед неизбежным вопросом – что делать с одряхлевшим руководством. И хорошего ответа на этот вопрос у коммунистов, похоже, не найдется. В этом обзоре мы рассмотрим три сценария, по которому могут развиваться события внутри КПРФ после выборов.

Сценарий №1. Мумии бальзамируются и сохраняют власть

Похоже, самым страшным сценарием для КПРФ станет её успех на думских выборах. Хороший процент или даже просто улучшение показателей по сравнению с кампанией 2016 года убедит верхушку ЦК в том, что она отлично справляется с управлением. А менять что-то работающее – значит ломать. Престарелые консерваторы, оккупировавшие федеральный топ-15 списка, используют этот аргумент, чтобы осадить «молодое поколение» (это те, кому уже скоро 50 лет) и забальзамировать себя в руководстве. Их олицетворением станет Геннадий Зюганов, который до тех пор, пока может внятно говорить, будет иметь последнее слово в важнейших партийных вопросах.

Последствия у этого сценария будут самыми катастрофическими. Партия будет тихо гнить, вытесняя из своих рядов регулярно появляющихся ярких леваков, вроде саратовца Николая Бондаренко. В какой-то момент (который очень тяжело будет предсказать даже кремлевским медикам) партия окажется без центрального управления. И тогда то и выяснится, что кроме совсем уж коматозных старцев и молодых, но совершенно серых карьеристов (почти как «юноши» из ЛДПР) в ней осталось никого стоящего. С приходом нового менеджмента КПРФ окончательно перестанет отличаться хоть чем-то от своих собственных спойлеров.

Сценарий №2. Аккуратный транзит власти

Провал или хотя бы серьезная неудача на думских выборах может спровоцировать партийцев среднего звена на открытый разговор о том, что в ЦК стало слишком душно. Приближенные соратники из окружения Зюганова попытаются уговорить его уйти на пенсию ради сохранения партии.

Транзит власти при таких раскладах скорее всего возглавит Юрий Афонин – бывший первый секретарь тульского обкома КПРФ, а ныне чуть ли не второе лицо в партии. АП не будет этому препятствовать, при условии, что радикальные партийцы, вроде Рашкина и Левченко окажутся отодвинуты от процесса принятия решений. Партийные «бизнесмены» вроде Кашина и его друга Вадима Кумина также будут готовы «договариваться» почти с любым «прагматичным» руководителем.

В результате мы увидим во главе партии молодое, но довольно унылое лицо. Харизматичным лидером оппозиции Афонина язык назвать не поворачивается. Кроме того, вокруг него всегда благоухает назойливый аромат «коммерческих» кандидатов. Однако он обладает важным козырем: связями во всех федеральных госструктурах (от собственной фракции в Госдуме до руководства АП) и мощным лобби в региональных ячейках КПРФ.

Очевидно, новых соратников Афонин будет подбирать под стать себе: таких же сероватых и, скорее всего, нечистых на руку. Их главным достоинством станет отсутствие возможности затмить нового лидера. В итоге КПРФ окончательно превратится в подобие ЛДПР – нишевую партию со своим жестким потолком в 20% голосов. Да и то, на самых удачных выборах.

Сценарий №3. Восстание и ликвидация

Впрочем, в случае тотального поражения на выборах может случиться и натуральная революция. А низовые партийцы вместо всех этих Афониных и Кашиных захотят вынести в руководство партии кого-то хотя бы отдалённо напоминающего оппозиционера. Речь может идти о популярных среди активистов Рашкине, Левченко или даже Бондаренко. Попытка радикализации КПРФ совершенно точно будет пресечена в зародыше ребятами из АП – по-настоящему независимая компартия для них смерти подобна.

И тогда, по уже классической схеме, опробованной за последнее десятилетие на самых разных партиях – от «Родины» до «Правого дела», «политадминистраторы» совершат недружественное поглощение партии. Нет, столь мощный партийный бренд никто убивать не станет. Просто руководство обновленной партии станет максимально «технократичным». А во главе будет поставлен полностью подконтрольный мямля. Например, любимец Зюганова орловский губернатор Андрей Клычков или мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Оба отлично показали, как за несколько лет работы в регионе можно из мощного «красного» трибуна превратиться в тихого и погрязшего в местечковых скандалах заштатного терпилу.

Вырваться из такого «счастья» да еще и на высокий партийный пост – для обоих предел мечтаний. Однако ценой исполнение мечты станет тотальное исполнение установок АП и жесткая борьба с внутрипартийным инакомыслием. Оба хорошо умеют это делать. Лет через пять условной «клычковщины» КПРФ можно будет переучреждать заново.

(С) @olen_nn August 19, 2021

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