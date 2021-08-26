 

Ошибки в маникюре, которые никогда не допустит элегантная женщина: что не так, как надо и немного об этикете

26.08.2021, 18:10, Разное
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Каждая уважающая себя женщина заботится о том, чтобы ее ручки выглядели красивыми и ухоженными. Но некоторые представительницы прекрасного пола допускают досадные ошибки, когда дело доходит до маникюра. Вот некоторые из них.

Разная длина ногтей

Очень некрасиво, когда ноготь на одном пальце длиннее или короче ногтя на другом пальце. Это сразу создает впечатление неряшливости и неопрятности. И даже самый красивый дизайн ногтей будет испорчен длиной.

Запомните, что ногти должны быть одной длины. И если у вас длинные ногти, и один из них поломался, то подрежьте и другие, чтобы не портить маникюр.

Избыток лака

Лак на ногтях плохо сохнет, когда вы наносите слишком много слоев. Потом при соприкосновении с одеждой или с другими предметами появляются некрасивые вмятины.

Выбирайте лак, который будет насыщенного цвета, чтобы не приходилось покрывать ногтевые пластины сразу несколькими слоями.

Неухоженная кутикула

Если у вас ногти покрыты красивым лаком, равномерно, но есть заусенцы или кутикула находится в плохом состоянии, то автоматически маникюр становится некрасивым с точки зрения эстетики. Следите за состоянием кутикул, даже когда ваши ногти уже покрыты лаком, а не только тогда, когда вы планируете делать маникюр. Вовремя удаляйте отмершие клетки, чтобы не было кожных валиков вокруг ногтей.

Сейчас эксперты настаивают на том, что больше пользы несет необрезной маникюр. Благодаря ему у вас не появится ранок и трещинок, через которые могут попасть разные инфекции в организм.

Использование старых лаков

Избавляйтесь от просроченных и высохших лаков для ногтей. Они неравномерно ложатся на ногтевую пластину. Появляются пузырьки и другие дефекты, которые значительно портят внешний вид вашего маникюра. При покупке обращайте внимание на срок годности лака, чтобы не тратить деньги попусту на продукцию, которая долго не прослужит.

Немного об этикете

Знаете ли вы, что этикет есть не только относительно поведения за столом, но и в плане маникюра? Есть три правила удачного маникюра:

средняя длина ногтей;натуральные ногти;светлые пастельные оттенки лаков.

Красный лак подходит для отпуска, для вечеринки, для посещения светского мероприятия во второй половине дня. Но для школы, учебы, работы, делового мероприятия подобный маникюр неуместен.

Моветоном является яркий и вычурный дизайн с использованием насыщенных цветов или большого количества разных оттенков. Не в тренде — перебор со стразами, блестками и т.д. Чем меньше подобного декора, тем лучше. И вообще с нейл-артом нужно быть поосторожнее.

Если хотите, чтобы ваш маникюр был уместен везде, то отдавайте предпочтение либо однотонному покрытию, либо французскому маникюру. Кстати, последний сейчас имеет новые вариации. Можно комбинировать не только белый с бежевым, но также и цвет слоновой кости с синим, зеленым и другими цветами. Тогда получится элегантный, и в то же время стильный и современный дизайн.

Блестки уместны в небольшом количестве. Можно, например, по одной стразе приклеить на каждый ноготь или пару-тройку ногтей. Как вариант, можно сделать французский маникюр на всех ногтях, а один выделить каким-нибудь другим цветом.



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