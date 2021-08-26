Почему не нужно стричь брови ножницами: можно повредить их структуру

В нашей статье мы расскажем, почему не стоит стричь брови именно ножницами, что по этому поводу говорят стилисты. У разных людей по данному вопросу свое мнение. Мы же попробуем докопаться до истины.

Мнения расходятся по вопросу стрижки бровей

Данный вопрос интересует многих женщин. Они бы хотели понимать, можно ли так делать. Ведь по этому вопросу даже у мастеров-бровистов возникают разногласия. Кто-то считает, что можно в работе использовать ножницы, а кто-то – нет.

Противники стрижки триммером и ножницами говорят о том, что после процедуры будут негативные последствия для бровей. Некоторые же мастера без проблем используют данные инструменты в своей работе, не видя в этом ничего плохого. Поэтому клиенту нужно самому для себя решить, кому он доверяет свои брови и их красоту.

Не стоит ножницами стричь брови. Какие есть аргументы?

У практикующих мастеров аргументов против использования ножниц очень много. Специалисты считают, что после таких действий брови будут иметь неестественный вид. Ведь от природы брови даны каждому со своей определенной особенностью. У некоторых, к примеру, к кончикам они становятся более светлыми или же более тонкими.

Если по концам состричь брови, то они станут топорщиться из-за жестких ворсинок – «пеньков». В итоге вид у них получится очень неестественный. Если подстричь ножницами брови, то они будут расти в разных направлениях, так как их прежняя структура будет разрушена.

Безусловно, издалека может и не изменится общий вид. А вот если с близкого расстояния рассматривать лицо, то будут хорошо видны волоски, которые растут в неправильном направлении.

Отметим, что практически невозможно уложить подстриженные волоски. А если повторять такие манипуляции постоянно, то будут волоски торчат во все стороны. В результате этого вид у них будет непривлекательный.

Нужно отметить, что стрижка бровей убивает естественный процесс обновления волосков. Как правило, на ресницах и бровях отмершие волоски выпадают. А на их месте новые вырастают. Если волосок сострижен, то он выпасть не может по причине того, что он очень легкий. В результате чего новый может или врасти в кожу, или не вырасти вовсе.

Нужно отметить, что возникают проблемы при окрашивании с остриженными бровями. Бывают случаи, когда подстриженный волосок выглядит более темным. В результате чего получается бровь некрасивой и пестрой.

Ножницами стричь брови можно. Почему так считают специалисты и каковы их аргументы?

Те мастера, которые используют в работе ножницы, говорят, что остриженные брови выглядят очень аккуратно.

Специалисты подмечают, что случаев, когда состриженные волоски начинали в другую сторону расти, не так уж и много. Причем в данном случае можно быстро поправить ситуацию, используя специальные щипчики.

Нужно отметить, что вовсе не укладывают подстриженные брови, так как они не теряют своей формы.

Исходя из вышесказанного, нельзя точно сказать, что остригать брови опасно и вредно. Но есть свои особенности. Бровисты, которые в работе применяют данные инструменты, говорят, что особых проблем у них не возникает. Мастера подмечают, что и лежат брови аккуратно, и окрашиваются равномерно. А вросшие волоски появляются крайне редко. Подобные случаи являются единичными.