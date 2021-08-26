Аргентинские ученые выяснили, что эффект «Спутника V» усиливается

…в течение полугода после вакцинации.

Группа ученых из Аргентины провела исследование, которое показало, что способность антител «Спутника V» нейтрализовать любые штаммы коронавируса растет и остается высокой спустя шесть месяцев после прививки. Текст исследования опубликован на портале medrxiv.org.

Ученые из России, Аргентины, США и других стран проанализировали 1,8 тысяч образцов сыворотки крови пациентов, привитых «Спутником V», и осуществили длительный анализ формирования антител и их способности защищаться против пяти штаммов COVID-19.

Выдержки из исследования также размещены в публикации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на сайте вакцины. В исследовании уточнили, что способность антител защищать от вируса через 4 месяца после вакцинации сильнее, чем в течение 42 дня сразу после нее.

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В июле Аргентина заявляла о готовности разорвать контракт с РФПИ из-за задержки поставок второй дозы «Спутника V». Трудности с отправкой вакцины длились семь месяцев, из-за этого официальные лица государства подверглись судебному преследованию. В августе самолет с новой партией препарата прибыл в страну.

Аргентина стала третьей в мире страной после РФ и Беларуси, которая разрешила использовать российскую вакцину «Спутник V». Ее зарегистрировали в стране в декабре 2020 года.

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