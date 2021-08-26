Аргентинские ученые выяснили, что эффект «Спутника V» усиливается
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…в течение полугода после вакцинации.
Группа ученых из Аргентины провела исследование, которое показало, что способность антител «Спутника V» нейтрализовать любые штаммы коронавируса растет и остается высокой спустя шесть месяцев после прививки. Текст исследования опубликован на портале medrxiv.org.
Ученые из России, Аргентины, США и других стран проанализировали 1,8 тысяч образцов сыворотки крови пациентов, привитых «Спутником V», и осуществили длительный анализ формирования антител и их способности защищаться против пяти штаммов COVID-19.
Выдержки из исследования также размещены в публикации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на сайте вакцины. В исследовании уточнили, что способность антител защищать от вируса через 4 месяца после вакцинации сильнее, чем в течение 42 дня сразу после нее.
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В июле Аргентина заявляла о готовности разорвать контракт с РФПИ из-за задержки поставок второй дозы «Спутника V». Трудности с отправкой вакцины длились семь месяцев, из-за этого официальные лица государства подверглись судебному преследованию. В августе самолет с новой партией препарата прибыл в страну.
Аргентина стала третьей в мире страной после РФ и Беларуси, которая разрешила использовать российскую вакцину «Спутник V». Ее зарегистрировали в стране в декабре 2020 года.
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Источник: Новая газета
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