Саша Савельева и Кирилл Сафонов отдыхают с сыном в Италии

До сентября осталась всего неделя, и многие – в том числе и отечественные знаменитости – стараются успеть добавить в копилку лентних воспоминаний новые поездки. Вот и Саша Савельева с Кириллом Сафоновым улетели в Италию. Скрытная в вопросах личной жизни певица поделилась из поездки пока лишь одним-единственным снимком, и то черно-белым. На фотографии ее супруг сидит с их двухлетним сыном Леоном на фоне озера Комо и что-то обсуждают.

My everything, – написала Саша, что переводится как “мое все”.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что Леон уже сильно подрос, а другие предположили, что певица запечатлела “мужской разговор по душам”.

Кирилл Сафонов с сыном

Александра Савельева и Кирилл Сафонов женаты с 2010 года. В марте 2019-го у пары родился первенец, которого они назвали Леоном. За первый год его жизни в Instagram Савельевой не появилось ни одного его снимка — даже со спины, а вот кадры самой себя во время беременности певица выкладывала всего пару раз. К примеру, подобным фото она подвела итоги года в конце декабря 2019-го, а ровно год назад поздравила так сына с первым днем рождения. После рождения сына Савельева покинула группу “Фабрика”, солисткой которой она была 16 лет.

Леон – первый и долгожданный ребенок в семье певицы и ее мужа. 22 марта ему исполнилось два года. Как родители провели этот день, смотрите здесь. В апреле Саша рассказывала своим подписчикам, что “папа, конечно, им всячески помогал, и даже выпихивал ее на встречу с подружками или на студию, чтоб она немного сменила картинку”, а также поддержала всех мам, кому сейчас трудно.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов