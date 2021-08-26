 

Пообещавшему пенсионерам единоразовую выплату губернатору-коммунисту грозит уголовное дело за подкуп избирателей

26.08.2021, 17:51, Разное
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В отношении главы Хакасии Валентина Коновалова начата проверка по подозрению в подкупе избирателей. Причиной послужило обращение в следственный комитет представителей регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее Коновалов, который является членом КПРФ, пообещал доплатить пенсионерам по пять тысяч рублей дополнительно к выплатам, которые 24 августа анонсировал президент Владимир Путин. Инициатива не понравилась местным единороссам, которые разглядели в действиях главы региона злоупотребление полномочиями и подкуп избирателей. В связи с этим они обратились в региональное управление СКР.

«Господин Коновалов, пользуется своим должностным положением, обещая пенсионерам какие-то выплаты. И это в предвыборный период. Раньше он не особо беспокоился о пенсионерах, зато как выборы, то сразу подачки! Все ведь знают с какой партией он связан. Люди посмотрят, обрадуются, что власти так о них заботятся и проголосуют за его партию. Это прямой подкуп избирателей. Да ещё и злоупотребление полномочиями, потому что деньги на это будут выделены из регионального бюджета, а он и так трещит по швам. Мы требуем от правоохранительных органов как можно скорее отреагировать на это безобразие», – заявил местный представитель «Единой России» Андрей Марченко.

В администрации главы региона отказались комментировать возможное уголовное дело, заявив лишь, что хотели дополнительно поддержать пенсионеров и никаких корыстных целей не преследовали

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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