 

Бренд BMW представил лимитированную спецверсию 1-Series

26.08.2021, 17:50, Новости дня
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Немецкий бренд BMW презентовал лимитированную версию хетчбэка BMW M135i xDrive для японского рынка.

Модель получила название Street Racer, предполагающее ряд доработок. Автомобиль предложен ограниченным тиражом 40 экземпляров. Под капотом установлен 2-литровый турбированный двигатель на 306 л.с. мощности. Об автомобиле известно, что новинка Street Racer получила 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. Хетчбэк разгоняется до сотни за 4,7 секунд.

Кроме того, для более привлекательного вида задействовали оттенок кузова Alpinе White. Приобрести новый лимитированный экземпляр можно по цене 6,96 млн иен. Пока в компании не называют сроки выхода автомобиля на рынок.



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