 

Марка Hyundai выпустит электрический кроссовер A-сегмента к 2023 году

26.08.2021, 17:50, Новости дня
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Южнокорейская компания Hyundai Motor намерена выпустить новый электрический кроссовер.

Представители марки анонсировали, что премьера транспортного средства состоится в течение двух лет. Автомобиль будет относится к А-классу. Официальный дебют ожидается к 2023 году. В компании объявили о заключении контракта с компанией Borg Warner из США, которая производит запчасти для автомобилей.

Вместе с тем производитель пока не называет никаких подробностей о функционале и производительности электрического кроссовера. Также есть данные, что новинка будет отличаться увеличенным запасом хода на электротяге. Первыми смогут приобрести новый кроссовер жители Индии, где автомобиль появится в первую очередь.



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