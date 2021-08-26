 

Кабмин Украины предложил определение террористической организации

26.08.2021, 17:48, Новости дня
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“Организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является ее членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охвачена умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей либо конечного бенефициарного владельца”, – написал Гончаренко.

Согласно одобренным правительством изменениям, вести список организаций, признанных террористическими, будет Служба безопасности Украины. Кроме того, деятельность таких организаций на территории Украины запрещается.

Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

За документ должна проголосовать Верховная Рада.

Контекст:

Согласно закону Украины “О борьбе с терроризмом”, террористической организацией является устойчивое объединение трех и более лиц, созданное с целью осуществления террористической деятельности, в пределах которого осуществлено распределение функций, установлены определенные правила поведения, обязательные для этих лиц во время подготовки и совершения терактов.

Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей (руководящих органов) всей организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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