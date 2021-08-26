“Ну богиня же”, “Не хватает мужского плеча и карапузиков”. Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле

Артистка позирует в кадре, накинув на плечи одеяло.

“День, когда вся Украина выходит на работу, а у артистов выходной”, – написала Могилевская.

“Ну богиня же”, – оценили фото подписчики.

“Не хватает рядом надежного мужского плеча и пары карапузиков”, – прокомментировали снимок поклонники.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 году певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.

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