Паралимпиада в Токио. Украина по итогам второго дня ухудшила позиции в медальном зачете

Единственную награду, серебряную, завоевала в четверг Елизавета Мерешко в заплыве на 200 метров комплексным стилем (класс – SM6).

У украинской сборной одна золотая, шесть серебряных и две бронзовых медалей.

По общему числу наград лидируют на Паралимпиаде в Токио Китай (23, из них восемь золотых), Великобритания (17, из них шесть золотых и восемь серебряных) и команда паралимпийского комитета России (17, из них шесть золотых и пять серебряных).

Скриншот: paralympic.org

По качеству наград в медальном зачете Паралимпиады Украина располагается на девятом месте. Лидеры – те же.

Паралимпийские награды имеют представители уже 38 стран.

После первого дня Паралимпиады украинские спортсмены были третьи по количеству медалей и пятыми – по качеству.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена в 15 видах спорта.

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