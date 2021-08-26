Доктор Комаровский: При высокой температуре жаропонижающее требуется не всегда

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский пояснил об особенностях применения жаропонижающих средств. Как оказалось, не всегда при высокой температуре следует спешить пить подобные лекарства.

Жаропонижающие есть в любой домашней аптечке, однако не в каждом случае с повышением температуры тела следует спешить употреблять подобные препараты. Как заверяет украинский теледоктор, эта, якобы, необходимость является распространенным мифом. Так, не стоит пить средства против жара, если при повышенной до 39 градусов температуре ребенок чувствует себя хорошо. Детям, продолжающим при этом активно двигаться, пить воду, смеяться и веселиться подобные средства не нужны, если в помещении, где они находятся, нормальная температура и влажность.

Совсем другая ситуация, если у малыша плохое самочувствие, с 37,5 он вялый и не пьет жидкость, а в комнате при этом жарко и сухо. Тогда обязательно необходимо дать ребенку жаропонижающее средство. Также в список причин приема такого рода лекарства входит плохая переносимость высоких температур.

Выпить жаропонижающее придется и детям, если у них проявляются признаки одышки либо затрудненного дыхания, или другого симптома дыхательной недостаточности. Ещё одним условием, при котором целесообразно принять препарат, доктор Комаровский называет повышение температуры, сопровождающееся рвотой или поносом, а также наличие заболеваний нервной системы.

Источник: www.oreanda.ru