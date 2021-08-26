 

Доктор Комаровский: При высокой температуре жаропонижающее требуется не всегда

26.08.2021, 17:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский пояснил об особенностях применения жаропонижающих средств. Как оказалось, не всегда при высокой температуре следует спешить пить подобные лекарства.
Жаропонижающие есть в любой домашней аптечке, однако не в каждом случае с повышением температуры тела следует спешить употреблять подобные препараты. Как заверяет украинский теледоктор, эта, якобы, необходимость является распространенным мифом. Так, не стоит пить средства против жара, если при повышенной до 39 градусов температуре ребенок чувствует себя хорошо. Детям, продолжающим при этом активно двигаться, пить воду, смеяться и веселиться подобные средства не нужны, если в помещении, где они находятся, нормальная температура и влажность.

Совсем другая ситуация, если у малыша плохое самочувствие, с 37,5 он вялый и не пьет жидкость, а в комнате при этом жарко и сухо. Тогда обязательно необходимо дать ребенку жаропонижающее средство. Также в список причин приема такого рода лекарства входит плохая переносимость высоких температур.

Выпить жаропонижающее придется и детям, если у них проявляются признаки одышки либо затрудненного дыхания, или другого симптома дыхательной недостаточности. Ещё одним условием, при котором целесообразно принять препарат, доктор Комаровский называет повышение температуры, сопровождающееся рвотой или поносом, а также наличие заболеваний нервной системы.

Источник: www.oreanda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / Мамба предлагает пользователям поучаствовать в акции “Нежное сердце” и помочь центру “Насилию.нет”

08.01 / Полюса Марса загадочным образом колеблются каждые 200 дней

02.12 / Эксперт поставил крест на Союзном государстве: Слишком долго упрашивали Лукашенко

15.06 / Женщины за многоженство? Преимущества и недостатки полигамии

16.11 / В Дагестане более 113 тысяч человек остались без света из-за непогоды

13.07 / Знает ли Путин о воровстве в России

10.02 / Матильда МакЭлрой – медсестра, которая общалась с пришельцем из Розуэлла

09.05 / Мнение: Врач привился Спутником

16.05 / Формально, но красиво: как одеваться в офис, чтобы выглядеть и элегантно, и моложе (советы и примеры)

01.09 / Мнение: Письмо: “Видят только крутого друга”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика