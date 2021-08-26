Политолог объяснила высокую публичную активность губернатора Волгоградской области

«Прямое общение власти с избирателями – очень правильный формат взаимодействия, который позитивно воспринимается гражданами», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя рекомендацию главы Волгоградской области Андрея Бочарова кандидатам от «Единой России» проводить предвыборную кампанию, общаясь с людьми.

«Высокая публичная активность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова связана с тем, что он возглавляет региональный список от «Единой России» на выборах в Госдуму», – отметила директор департамента новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

По ее словам, у Бочарова высокий авторитет в регионе. Она напомнила, что в 2019 году на выборах главы региона он победил, набрав почти 77 % голосов. «Совершенно очевидно, что его рейтинг напрямую влияет на процент голосов, отданных за партию», – отметила она.

Политолог уверена, что губернатор Волгоградской области выбрал правильный формат взаимодействия с людьми. «Открытость, близость к людям и прямое общение всегда очень позитивно воспринимаются гражданами, потому что это демонстрирует сокращение дистанции между властью и народом», – указала Кислицына.

Кроме того, эксперт убеждена, что это важный пример для других депутатов. «Насколько я знаю, примеру Бочарова последовали и другие кандидаты от партии. Иметь возможность прямого контакта с людьми очень важно для депутатов, так люди могут задать свои вопросы или поделиться критикой», – заключила она.

В минувшие выходные губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую поездку по районам Волгограда, а также в Волжский и Городище, в ходе которой рекомендовал кандидатам в депутаты от «Единой России» проводить предвыборную кампанию и формировать программу, общаясь с людьми. Об этом сообщается на сайте администрации региона. По его рекомендации в области прошла пикетная программа «Единой России» с целью сбора новых поручений региональной власти.