 

Завезенная в Сочи азиатская бабочка начала пожирать «цветы смерти»

26.08.2021, 17:42, Новости дня
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В Сочи азиатская бабочка-огневка уничтожила гибискусы, так называемые цветы смерти, ученые предполагают, что вредителя могли завезти на курорт туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии.

«В этом году гибискусы объедены очень сильно. Стремительность питания свидетельствовала о высокой агрессивности вредителя. Наши исследования показали, что гибискус повреждается азиатской огневкой Haritalodes basipunctalis Bremer Родина вредителя – Восточная Азия, Африка, Австралия и Океания. В РФ прежде встречалась только на Дальнем Востоке», – цитирует sochi- express доктора биологических наук Наталью Карпун.

Для определения причины гибели гибискусов на курорте ученые провели маршрутные обследования, собрали гусениц и куколок, дорастили их в лабораторных условиях. Определили вредителя по вылетевшим бабочкам.

В настоящий момент ученые пытаются выяснить, как азиатская огневка попала на курорт. Ее могли завезти туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии.

Гибискус цветет обычно в сезон с апреля по сентябрь, но иногда цветение наступает в неподходящее время. Считается, что такое поведение растения является предвестьем смерти или болезней. Еще более грозной приметой является внезапное увядание растения, почернение и опадание листьев. Существуют приметы, связанные с неправильным цветением и увяданием, касаются всех комнатных цветов, однако считается, что гибискус якобы приближает человека к смерти, впитывая его жизненную силу.



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